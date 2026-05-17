俄勒岡部分地區進入火災季 清理庭院垃圾要小心

（本報綜述）隨著俄勒岡部分地區進入火災季，聯邦與州府機構提醒民眾，今年春夏清理庭院垃圾、戶外用火與進入公共土地活動時，都應格外謹慎，避免一點火星引發野火。

俄勒岡林業局表示，2026年以來，該局保護土地上已發生23起庭院垃圾焚燒失控事件，燒毀面積共83英畝。相較之下，去年同期該局曾處理37起焚燒失控事件。

林業局指出，俄勒岡每年超過70%的野火都是人為造成，其中庭院垃圾焚燒失控是主要原因之一。春季不少居民會清理樹枝、落葉與庭院廢料，但若焚燒時風勢變強、火堆未完全熄滅，或周邊乾草與植被過於乾燥，都可能讓火勢迅速蔓延。

今年的風險尤其受到關注。官方表示，由於冬季異常溫暖，加上山區積雪量創下偏低紀錄，預報人員預計今年夏季可能比往常更熱、更乾燥。乾燥天氣會讓草木更容易被點燃，也會增加野火快速擴散的可能。

目前，俄勒岡林業局中部俄勒岡區已宣布進入火災季。從5月14日起，美國土地管理局也將在俄勒岡與華盛頓州所有管轄土地上實施防火限制。

美國土地管理局（BLM）宣布，從2026年5月14日起，俄勒岡和華盛頓州所有BLM管理土地都實施防火限制，包括禁止煙火、爆炸靶、金屬靶、曳光彈、燃燒裝置、天燈等。違規者最高可罰10萬美元，或面臨最高12個月監禁。

美國野地消防服務太平洋西北區助理行動主管傑夫·費德里齊表示，相關機構越來越擔心，2026年太平洋西北地區的高溫與乾燥程度，可能接近歷史上最極端的年份。他提醒，民眾必須明白，在這種高風險條件下，即使一個小火星也可能造成代價高昂且破壞性極大的火災。

俄勒岡林業局提醒，民眾處理庭院廢料前，應先確認當地是否允許焚燒，並留意天氣、風速與防火規定。如果可以焚燒，也應準備水源與工具，全程看守火堆，並確保餘燼完全熄滅後再離開。戶外露營、駕車或使用機具時，也應避免任何可能產生火花的行為。