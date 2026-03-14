俄勒岡退休公務員能拿多少退休金？

（本報綜述）俄勒岡州公共雇員退休系統（PERS）最新資料顯示，2025年共有6398名公共雇員退休並開始領取退休金。目前全州共有150192名退休人員正在從該系統領取福利。

數據顯示，新退休人員平均服務年限接近20年，開始領取的退休金平均為每年33890美元，約相當於退休前薪資的41%。其中退休金中位數為25112美元，也就是一半退休人員領得比這個數字多，一半較少。

不過，在所有新退休人員中，也有少數人能領取相當高的退休金。2025年退休的人中，有222人每年退休金超過10萬美元，約佔全部新退休人員的3.5%。

退休金差異較大的原因之一，是俄勒岡早期採用的一種名為「money match」的退休金計算方式。該制度要求在員工退休時，由雇主將員工退休帳戶中的金額再配對一次，同時還包含投資收益保證，因此在某些情況下可以大幅提高退休金金額。

由於該制度曾導致退休金支出迅速增加，俄勒岡州議會在2003年進行改革。2003年8月28日之後受聘的公共雇員已不再適用money match公式。現在多數退休人員的退休金改採「full formula」方式，主要根據最終薪資與工作年限計算。

數據顯示，在2025年退休人員中，只有約11%仍使用money match公式，而在2000年時，約95%的退休人員都是按照這一方式計算退休金。

在所有新退休人員中，退休金最高的是波特蘭州立大學前歷史教授大衛·霍洛維茨。他在工作57年後退休，每年可領取約368250美元的退休金，相當於他退休前薪資136552.80美元的270%。

目前整個PERS系統的退休基金規模超過1000億美元，但截至2025年底仍存在約260億美元的未來支付缺口。為支付退休金，州內城市、縣政府、學校與消防部門等公共機構目前平均需要將約27%的薪資支出用於退休金繳費。