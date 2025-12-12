俄勒岡議會及商務代表團成功訪華 雙方共同推動友好合作邁上新台階

（本報記者俄廣才攝影報導）俄州議會代表團與商務代表團對中國進行的、為期一個月的友好訪問日前圓滿結束。此次訪問成果豐碩，為俄勒岡與中國拓展多元合作領域、持續深化友好關係奠定了更為堅實的基礎。

自10月12日起至11月12日，代表團先後訪問了多個省、自治區及直轄市等16座城市，行程跨越超過13,000公里，所到之處均受到高規格接待。代表團與各地政府官員、教育機構、產業集團等舉行了多場座談會，就深化互利合作、推動關係持續發展進行了廣泛而深入地探討。

10月21日，中國國家副主席韓正在北京會見了俄勒岡州參議長瓦格納及州議會代表團一行，雙方就中美關係與地方合作交換了意見。韓正副主席高度讚揚瓦格納參議長率領代表團訪華，稱之為「自疫情以來，中美地方交流規格最高的議會代表團。」

訪問期間，多項務實合作取得積極進展。俄州議會代表團與天津、福建共同舉辦了「第五屆中國-俄勒岡州氣候變化與可持續發展論壇」，並聯合簽署了《天津宣言》，中國政府氣候特使劉振民專程參加本屆論壇，彰顯中國對美中省州氣變和可持續發展交流品牌的重視和認可。

議會代表團還出席了在杭州舉行的「第七屆中美友城大會」，與各界代表在友城、教育、經貿等領域簽署了九項合作協議，並發布《杭州共識》。

10月30日，俄州商務代表團與內蒙古自治區在呼和浩特聯合主辦了首屆「中國內蒙古自治區-美國俄勒岡州經貿推介會」，雙方簽署了《中華人民共和國內蒙古自治區人民對外友好協會與美國俄勒岡州中國理事會友好合作備忘錄》等兩項核心文件。在廣西訪問期間，代表團還與廣西壯族自治區簽署了《廣西壯族自治區人大外事華僑委員會與美國俄勒岡州中國理事會友好交流備忘錄》。

12月3日，俄勒岡中國理事會舉行晚餐會，中國駐舊金山總領事張建敏、領事張景鋮、劉瑩應邀出席。

俄州商務代表團團長、州參議員盧·弗雷德裏克，副團長、州眾議員馬克·歐文斯，俄州前資深參議員邁克爾·登布羅，俄勒岡州議會中國姐妹省州關係委員會執行主任藍進，俄勒岡中國理事會聯合主席應書琪及理事會董事會成員等嘉賓參加了晚餐會。

州商務代表團團長盧·弗雷德里克在發言時表示，此次訪問令人印象深刻，中國發展的活力與合作的開放態度給予我們極大鼓舞，俄勒岡州珍視與中國的長期友好關係。

副團長馬克·歐文斯指出，面對面地交流對於消除誤解、建立互信至關重要。通過此次訪問，我們親身感受到了中國各地的發展成就與合作誠意，地方層面的務實合作是中美關係的穩定基石。

邁克爾·登布羅回顧了俄勒岡州與中國交往的歷史。強調，盡管國際形勢復雜，但人民之間的友誼和共同利益始終是推動友好關係向前發展的動力，此次訪問延續了這一優良傳統。證明，基於相互尊重、互利共贏的交流合作具有強大生命力，邁克爾對未來雙方關係的深化充滿信心。

張建敏總領事在致辭時高度評價俄州代表團近期訪華取得的成功，高度讚賞俄勒岡州議會中國姐妹省州關係委員會、俄勒岡中國理事會為推進這項工作所做出的努力。指出，俄勒岡州長期以來致力於推動對華友好合作，近期的訪問更是將地方交流推向新的高度。「代表團訪問中國期間，相關新聞報導始終在當地媒體佔據著顯著的位置。」張總領事說。

張建敏特別提到了代表團成員朱迪·霍夫羅斯特女士，這位曾參與當年「乒乓外交」的美國乒乓球代表隊前運動員。從1971年的破冰之旅到2025年在北京與中國乒乓名宿的再度握手，以朱迪為代表的友好人士用半個世紀的堅持，詮釋了中美民間外交的堅韌力量。

餐會上，張建敏總領事向朱迪轉贈了中國國家乒乓球隊隊員簽名的球衣和生日賀卡。朱迪表示，願與中方共同努力，辦好2026年慶祝中美「乒乓外交」55週年的相關活動，共同傳承與發揚「乒乓外交」精神，繼續為增進美中兩國人民友誼貢獻力量。

從跨越太平洋的乒乓小球，到橫貫中國大地的萬公里行程；從歷史性的破冰時刻，到今日在氣候、經貿、教育等領域播種的務實合作種子；俄勒岡與中國的交往篇章，始終洋溢著民間友好的溫度與地方合作的活力。此次為期一月的訪問，不僅是一次成果豐碩的務實之旅，更是一次延續友誼、深化理解的信心重塑。它再次證明，中美關係的根基在民間，活力在地方。只要堅持相互尊重、互利共贏，持續擴大人員往來與務實合作，就能不斷為兩國關係注入正能量，跨越隔閡，共創未來。

期待俄勒岡州與中國各地的合作藍圖早日結出累累碩果，為美中人民帶來更多福祉，為兩國關係穩定發展貢獻更多地方智慧與力量。