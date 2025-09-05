俄勒岡議員推動禁止蒙面執法

（本報綜述）在移民執法爭議持續升溫之際，俄勒岡州一名共和黨與一名民主黨議員跨黨合作，計劃推動修憲公投，全面禁止「蒙面執法」。他們強調，社會不能容忍「秘密警察」在街頭活動。

提案人包括來自Tillamook的共和黨州眾議員賽勒斯·賈瓦迪，以及來自Salem的民主黨州眾議員湯姆·安德森。他們計劃在2026年州議會短會期爭取通過提案，若獲多數議員支持，將送交2026年秋季選票，由俄勒岡選民決定是否修憲，禁止執法人員在執勤時遮掩身份。

根據提案，執法人員必須穿著帶有姓名和編號的正式制服，不得蒙面。此規定不適用於特警隊或臥底警員。

賈瓦迪在聲明中說：「在一個自由社會裡，執法者不應該是沒有面孔、無法追責的。俄勒岡人不該在深夜聽到敲門聲時，還要懷疑門外究竟是誰。」

安德森則指出，聯邦移民與海關執法局（ICE）的行為凸顯立法的迫切性。今年7月，比弗頓一名父親在開車送孩子去幼兒園途中遭ICE逮捕，從行車記錄器畫面可見，參與行動的多名ICE人員蒙著面。安德森批評說：「看到蒙面、匿名的ICE人員在我們街頭進行暴力的無證逮捕，我感到震驚與憤怒。秘密警察在自由民主社會裡沒有立足之地。」

ICE官員則辯稱，蒙面是為了防止身份遭惡意曝光，以保護人員與家屬安全。他們同時強調，ICE人員都隨身攜帶徽章，並會在必要時表明身份。

然而，批評聲浪不斷。紐約與密西根州檢察總長在今年7月致函國會，指控ICE人員蒙面執法「會造成社區恐慌，而非保護」。美國國際警察首長協會也警告，蒙面行動「會在社區民眾與應對機構之間製造恐懼與不信任」。在聯邦層級，俄勒岡聯邦參議員懷登已提出法案，要求全美ICE人員必須公開身份，並禁止蒙面執勤。

這項州憲修正案要能交由選民決定，必須先在2026年通過州眾議院與參議院的多數表決，然後於當年秋季大選時獲選民過半支持，方能生效。