俄勒岡計劃新建460個電動汽車充電樁

（本報綜述）俄勒岡州宣布，計劃在2026年前新增460個公共電動汽車（EV）充電樁，進一步完善充電基礎設施，重點覆蓋偏遠及弱勢社區，助力綠色出行。

截至目前，俄勒岡州運輸部（ODOT）已支持建設882個公共充電樁，其中包括此次計劃新建的460個充電樁。這些充電樁的資金主要來自州內的社區充電回扣計劃，該計劃旨在為公寓樓、工作場所和公共停車場等地點提供充電設施。

根據ODOT的數據，前兩輪計劃已撥款425萬美元，其中第二輪有約70%的資金投入到偏遠及弱勢社區。第三輪計劃將於12月17日啟動，提供275萬美元的補助資金。同時，由於聯邦政府追加了1090萬美元資金，ODOT正計劃在未來進一步擴大充電網絡覆蓋範圍。

此次新建的充電樁主要為二級充電樁（Level 2 EV Chargers），能在4小時內為電動汽車提供約100英里的續航里程，適合日常通勤需求。駕駛者還可透過 PlugShare 等應用程式實時查看全州充電樁的分佈和狀態，方便規劃充電行程。

ODOT表示，此次計劃重點關注偏遠地區和弱勢社區，旨在解決這些地區充電基礎設施不足的問題。該計劃並未設定具體的建樁數量目標，而是致力於最大化資金使用效率，確保充電設施能更廣泛地惠及不同群體。

新一輪充電樁建設不僅將提升俄勒岡州電動汽車的使用便利性，還將助力該州實現減碳目標，推動可持續發展。隨著計劃的逐步落實，俄勒岡的綠色交通網絡將更加完善，為民眾的環保出行提供更多選擇。