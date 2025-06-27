俄勒岡補助「冷暖空調機」安裝費　最多可省4千美元

（本報綜述）想在家安裝冷氣兼暖氣的熱泵嗎？現在是時候了。俄勒岡州能源廳宣布，新推出的「熱泵補助計畫」正式開放申請，符合資格的住戶最多可領到2,000美元補助，加上聯邦政府的退稅優惠，總共最高可省下4,000美元。

這項補助從6月17日開始接受申請，短短一週內就收到約1,000件申請。無論是自己住的房子、出租房，還是正在蓋的新房，只要找州政府認可的承包商來安裝，就能申請這筆錢。

熱泵是一種能冬暖夏涼的節能設備，比傳統冷氣或瓦斯爐更省電、碳排放更低，但價格也比較高，安裝費用可能從6,500美元到2萬美元不等。這次補助是希望幫助大家負擔得起，尤其在夏天越來越熱、冬天也需要取暖的情況下，讓更多人住得安全又舒適。

根據規定，申請人只要聯絡一位州政府核准的承包商，對方會負責安裝、幫忙申請補助，並把補助金額直接扣在你要付的費用上。能源廳表示，全州每個縣至少都有一位合格承包商，未來還會增加更多人選。

俄勒岡能源廳廳長班納表示：「這個補助可以幫助更多家庭在家裡享有安全、節能的冷暖設備，我們很高興能提供這項資源。」

除了州政府這項新補助，非營利組織「俄勒岡能源信託」也提供類似補助，金額從250到4,000美元不等，視住戶條件而定。

能源廳預計分兩個階段發放補助，總共將安裝約1萬2千台熱泵。每階段會針對自住房、出租房和新建房屋設立名額，先到先得。此外，今年在聯邦層級還有一項最多2,000美元的節能稅收抵免，不過這個優惠可能會在2025年後取消，想申請的民眾建議儘早行動。

想申請熱泵補助或了解更多資訊，可到俄勒岡州能源廳網站查詢詳細內容及核准承包商名單。