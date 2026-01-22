俄勒岡裁員創新高 經關稅衝擊恐引經濟全面下行

（本報綜述）俄勒岡州裁員人數持續攀升，就業市場明顯轉弱，引發各界對州內經濟可能進一步下行的憂慮。最新數據顯示，2025年底俄勒岡失業率升至5.2%，不僅高於全美平均水準，也達到新冠疫情以來的最高點。分析指出，在大規模裁員與聯邦關稅政策雙重壓力下，俄勒岡經濟面臨更嚴峻挑戰。

根據俄勒岡就業局統計，截至去年底，全州估計有11萬7,482人失業，失業率在全美排名倒數第四，僅次於內華達與加州。自2024年9月以來，製造業已流失約9,600個工作機會，而2025年全年，大型雇主裁員人數接近9,000人，對地方經濟造成明顯衝擊。

多份2025年下半年提交的裁員通報顯示，半導體巨頭Intel在希爾斯伯勒（Hillsboro）研發設施裁撤669人，能源公司SolgenPower旗下PurelightPower在梅德福（Medford）裁員109人，波特蘭多家醫療與保險相關企業亦出現數百人規模的裁員。麥魯瑪縣自2023年中以來已減少近2萬個工作機會，較疫情前高峰少約4萬人。

分析認為，俄勒岡對製造業依賴度偏高，尤其是半導體產業，使就業市場更易受景氣波動影響。僅Intel一家，2025年就在州內裁撤超過6,000人，其中華盛頓縣受影響尤為明顯。此外，食品加工、林產品、紙業與運輸設備製造等行業，也相繼縮減人力。

商界人士指出，遠距工作趨勢、2020年市中心暴動造成的形象受損，以及居高不下的遊民與藥物過量問題，都削弱了企業投資與用人意願。就業萎縮不僅影響勞工收入，也衝擊州政府財政。由於俄勒岡缺乏全州性銷售稅，稅收高度仰賴個人所得稅，就業下滑恐進一步壓縮公共預算。

此外，就業市場疲弱也影響房地產與開發信心。分析指出，裁員往往被視為經濟信心指標，失業率上升將抑制住宅與商業開發需求，加劇租金負擔與遊民問題。

在外部環境方面，特朗普政府推動的關稅政策亦被視為一大風險。俄勒岡出口高度依賴中國、墨西哥與加拿大，報復性關稅與進口成本上升，已對製造與農業出口造成壓力。經濟學家警告，若關稅戰持續，2026年俄勒岡經濟恐面臨進一步放緩，甚至步入全面衰退。