俄勒岡華人聯盟誠邀青少年參加 以大自然為題的繪畫比賽

(本報訊)俄勒岡華人聯盟(OCC)為了提高華人社區對自然保護的意識和參與度,特別與圖拉丁河國家野生動物保護區(Refuge)和保護區之友(Friends)合作,舉辦青少年繪畫比賽。藉此激發華裔青少年對自然的興趣,鼓勵他們更多地探索自然,通過作品展示對大自然的熱愛,抒發與大自然交融的情感。

這是一個試點專案,由OCC、Friends和Refuge共同籌辦。第一年比賽將只向華人社區開放。

參賽資格如下:

K-12年級的青少年

每位參賽者只允許提供一幅作品

投稿截止日期:

2021年12月20日,如郵寄將以郵戳為准,或交付至圖拉丁河國家野生動物保護區。遲到的參賽作品將不被考慮。參賽者需填寫參賽表格,並列印出一份隨作品一同提交。

郵寄地址如下:

Attention: Friends of TRNWRC

c/o Bonnie Anderson

19255 SW Pacific Hwy

Sherwood, OR 97140

評審將在2022年1月3日那一周進行。

獎勵:

所有參賽作品將收到來自The Friends、Refuge和OCC共同簽發的證書

每一個榮譽獎都將獲得一張特別的認可證書

每一位一、二、三等獎獲得者都將獲得由The Friends提供的特別認可證書、綬帶和獎品。

“最佳作品”獲勝者將獲得OCC頒發的500美元獎金

更詳盡的比賽規則和資訊,請瀏灠OCC網站:https://pdxchinese.org/artcontest/

所有符合參賽作品將分別在保護區訪客中心和唐人街的OTCA藝術空間展出。獲獎作品則也會在先鋒廣場文化節展出。