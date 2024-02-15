俄勒岡華人籃球聯盟舉辦 歡慶龍年新春聯誼表演賽

(本報記者俄廣才攝影報導)為迎接中國龍年新春佳節的到 來，由俄勒岡州華人籃球聯盟(Oregon Chinese Hoop Alliance– OCHA)舉辦的“歡慶龍年新春聯誼表演賽”，於2月10日在NBA開 拓者隊Moda中心花園(Moda Center Rose Garden Court)球場熱 烈舉行。

主裁判OCHAZH主席张善博(著32號球衣)發開場球

四隻OCHA華人球隊在大年初一走進 NBA 開拓者主場，進行 了2024龍年新春的五場聯合首秀。波特蘭中國聯誼會龍獅隊現場舞 龍舞獅助慶，引得觀眾紛紛圍觀並合影留念。

龍獅隊現場助慶引得大家紛紛圍觀並合影留念

賽場上隊員們龍騰⻁躍爭奪激烈;籃板下戰術配合技藝嫺熟; 線外的三分球投籃也頻頻奏效。OCHA龍年春節首次表演賽的精彩 場面令人目不暇接，波特蘭華人的“村BA”的確名不虛傳，聯誼表演 賽獲得了廣泛好評，取得了圓滿成功。

籃球即將飛出底線的瞬間

當晚，隊員及觀眾們一同觀看了NBA波特蘭開拓者隊與新奧 爾良鵜鶘隊的正式比賽。

據俄勒岡華人籃球聯盟主席张善博先生介紹，該聯盟於2022 年成立，其宗旨是以籃球賽事及相關文娛、教育活動為基礎，促進 太平洋⻄北區亞裔社區間友好關係。

OCHA董事會成員:主席張善博、副主席許小蛟、秘書⻑車爾 卓、財務⻑陳龍義。

张善博表示，OCHA希望以波特蘭城市標記籃球為紐帶，以中 國傳統春節為文化基礎，在美國NBA波特蘭開拓者隊的主場上，培 育出一隻美⻄北地區絕無僅有的中國 “村BA” 友誼之花。共鳴、理 解、包容、友善，為北美太平洋⻄北亞洲社區提供融合友愛的平 台，打造出專屬於此地區的具有年度特色的中國文化!

籃板下的激烈爭奪

OCHA將於明年春節聯合加拿大溫哥華、⻄雅圖、洛杉磯、舊 金山等美⻄北區籃球愛好者組織、春節聯誼組織、餐飲娛樂等商 企，正式推出春節系列慶祝活動。屆時將邀請外州球隊、遊客、贊 助商來到俄勒岡州波特蘭市歡度新春。

目前，OCHA 主要活動項目為:一、每週常規全場、半場球 局及家屬和兒童運動區;二、每週 K-Grade 3兒童籃球訓練營; 三、與其他相關國際體育、文化、教育、娛樂機構交流。

OCHA每週租用兩個全場籃球場地，球局及兒童籃球訓練營主 要活動場地位於Tualatin Hills Park & Recreation District Athletic Center。

春節聯誼表演賽及邀請賽場地，將繼續使用NBA開拓者隊主 場。歡迎不同性別、年齡、種族、水準的籃球愛好者及親友參與活 動，共同創建優質的、內容豐富多彩的籃球活動平台。

竭誠歡迎感興趣的籃球組織、合作方、贊助方通過以下聯繫方

式予以聯絡，商討籌備明年春節的系列活動。

歡迎感興趣的籃球愛好者諮詢，聯絡人:主席張善博 (Shanbo)，Email: *protected email* ;副主席許小蛟 (Alex)，Email: *protected email* 。

OCHA四隻聯誼表演賽球隊在NBA開拓者主場地合影 留念