俄勒岡華人籃球聯盟舉辦迎新春籃球慶典 系列活動開創亞裔社區文旅新景觀

（本報記者俄廣才攝影報導）由俄勒岡州華人籃球聯盟（Oregon Chinese Hoop Alliance – OCHA）、麗茲卡爾頓酒店FLOCK聯合主辦的「首屆農歷春節籃球慶典」，於1月31日在開拓者隊主場 Moda Center成功舉行。

首屆籃球慶典在社區各界引起了熱烈反響，得到了俄勒岡州及波特蘭市有關政要、企業的大力支持，近五百位各界觀眾前往現場參與了親子互動遊戲、幸運抽獎，觀賞籃球邀請賽等一系列活動。

波特蘭國際舞獅隊、文璐古箏、悅姿舞蹈工作室等在慶典開幕儀式上進行了精彩的表演，豐富了慶典活動中熱烈而喜慶的氛圍。

俄勒岡州務卿Tobias Read特別發來視頻講話致賀，恭祝OCHA首屆農歷春節籃球慶典活動的正式啟動，並期盼來年繼續參與支持。

州參議員Lew Frederick在致詞時，高度評價OCHA春節慶典的唯一性和獨特性，贊嘆其前所未有地將NBA、社區籃球、農歷春節慶祝活動融合在一起，同時還可以吸引外地遊客在節日期間來訪波特蘭。

亞裔社區知名僑領應書琪在致詞時，對OCHA通過組織農歷春節活動宣傳亞裔社區文化表示高度稱贊。他表示，我們來這裡不僅是為了支持一項活動，也是為了慶祝亞洲社區的貢獻，促進參與，並透過分享經驗加深彼此的了解，將波特蘭打造成文化景點的燈塔，吸引各行各業的遊客，展現亞洲傳統文化之美。

俄州商務廳廳長Sophorn Cheang、俄州企業家協會主席Cara Turano、 IMS Capital Management/OEN2024社區貢獻獎得主Chris Magana等嘉賓在致詞時，贊賞OCHA以如此新穎的方式支持俄勒岡州地方企業及社區文化，表示將與他們一道參與並支持未來每年的農歷春節籃球慶典活動。

麗茲卡爾頓酒店FLOCK美食街負責人Steven Fang表示，OCHA慶典完全契合FLOCK在社區融合及振新波特蘭經濟發展的目標，將作為OCHA慶典的永久贊助方予以大力支持，同時歡迎大家到FLOCK體驗風情各異的特色美食。

俄勒岡州華人籃球聯盟主席张善博主持開幕儀式。他在致歡迎詞時表示，希望以波特蘭城市標記「籃球」為紐帶，以中國農歷春節文化為基礎，在美國NBA波特蘭開拓者的花園主場上，培育出一支北美太平洋西北大區絕無僅有的『中國「村BA」、社區籃球、亞洲新年市場』友誼之花。

「OCHA將持續為北美太平洋西北大區的亞洲社區提供友愛、融合的平台，共鳴、理解、包容、友善，打造出專屬於此地區年度特色的亞洲文旅新景觀。」张善博說。

本屆籃球慶典實行邀請制，來自西雅圖、溫哥華、波特蘭等地的四支華人球隊參加。球賽期間還增添了自由組隊賽、三分球大賽、親子互動遊戲、NBA球票幸運抽獎等系列活動。三分球大賽冠軍由David Zeng取得，溫哥華隊獲得本屆邀請賽冠軍，貝爾維尤隊獲得亞軍。

首屆農歷春節籃球慶典活動圓滿成功，獲得了參與嘉賓們的一致好評！

麗茲卡爾頓酒店 FLOCK、漁樂軒酒家、紅茶館餐廳、中國南方航空公司、俄勒岡州立大學、聯合註冊會計師事務所、EZDataMD、西雅圖新世紀茶軒、寶華海鮮、蘭蘇園、Accelerate Growth Solutions、OMIC USA Inc、啟夢雙語幼兒園等為本屆活動提供了友情贊助。