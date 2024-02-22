俄勒岡芬太尼使用過量致死案例增速全美最高

(本報綜述)根據美國疾病管制與預防中心CDC的數據，從2022年到2023年，俄勒岡州內因藥物過量死亡的案例增幅全美最高。CDC估計，從2021年9月到2022年9月，俄勒岡有超過1200人死於藥物過量。到了2023年，這個數字已超過1700人，增加41.5%。

「每天我出門都會帶著錢包、鑰匙、手機。而這，是市中心巡邏時的必備裝備，」波特蘭警察局中央自行車隊警官戴維·貝爾說著舉起了一盒納洛酮 (Narcan)急救包。貝爾警官指出，就在過去的一年裡，自行車隊的警員開始每人攜帶兩盒納洛酮急救包以應對藥物過量。

他表示，當海洛因是最常見的藥物時，一劑納洛酮通常足以挽救生命，但芬太尼過量發生時，需要更多的納洛酮，所需時間也更長，才能防止死亡。「我們發現毒品種類不斷增多，統計數據也顯示藥物過量案例也不斷增多，我們使用的更多納洛酮也越來越多，」他說。

以下是CDC提供的數據。

俄勒岡州合成類鴉片類藥物過量死亡：

2019年：78人

2023年：1,268人

增長1525%

全美合成類鴉片類藥物過量死亡：

2019年：34,666人

2023年：77,845人

成長124.5%

過去幾週來，波特蘭警察局一直盯著西南傑斐遜街和第10大道周圍的街區。在過去的兩周里，僅在這個街區，警方便逮捕了10名芬太尼毒販嫌疑犯，毒品危機可見一斑。

貝爾警官表示，俄勒岡的這一數字居高不下，主要有兩個原因：「有些成癮者對治療持抵制態度，還沒有做好接受治療的準備。此外，這裡還有很多職業毒販，他們多次被捕（又被釋放）。這些都是需要克服的障礙。」貝爾警官感嘆，「有些時候我們原本想逮捕更多芬太尼販子，但是我們時間不夠，已經沒有車了，無法把他們送進監獄，讓人感到不知所措。」