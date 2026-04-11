俄勒岡簽署法令　限制ICE進入醫院 保護病患隱私

（本報綜述）俄勒岡州州長蒂娜·科特克日前簽署《醫療無恐懼法》，明確限制聯邦移民執法人員在醫院內的行動範圍，同時加強對病患隱私資料的保護，引發廣泛關注。

該法案（眾議院第1570號法案）要求全州醫療機構制定應對方案，一旦美國移民及海關執法局人員進入醫院，必須依照既定程序處理，並由指定負責人統一對接。院方還需清楚劃分公共區域與限制區域，避免執法人員隨意進入敏感空間。

法案同時將「移民身份」與「出生地」列為受保護的醫療隱私資訊，醫護人員可向病患提供移民權利及法律資源資訊，進一步降低病患因身分問題而不敢就醫的情況。

俄勒岡護士協會表示，此舉旨在確保醫院是「治療與信任的場所，而非恐懼或威嚇的空間」，並強調聯邦移民執法人員在醫院內應遵守與地方執法人員相同的規範。

該法出台背景，與聯邦政策變動密切相關。唐納德·川普政府去年取消長期以來的「敏感地點」保護政策，使醫院、學校與教堂等場所不再自動免於移民執法行動。

此後，俄勒岡州曾發生多起引發爭議的事件，包括聯邦人員在醫院停車場開槍致傷兩人，以及逮捕一個正準備帶7歲女童前往急診的家庭，甚至有執法人員進入醫院限制區域的情況。

支持者認為，新法將有助於恢復病患對醫療系統的信任，確保所有人無論身分，都能安心就醫。分析指出，在移民執法與公共健康之間如何取得平衡，未來仍將持續成為全美關注焦點。