俄勒岡等州起訴川普政府進教堂抓移民

（本報綜述）俄勒岡、加州與佛羅里達州的多間教會、宗教組織及拉美裔權益團體，日前在聯邦法院提起訴訟，指控川普政府取消對教堂、學校及診所等「敏感地點」的執法限制，違反憲法並引發社區恐慌。

原告包括波特蘭的奧古斯塔納路德教會、聖地牙哥的瓜達盧佩聖母堂、舊金山的跨宗教委員會、佛州的西敏寺長老會及俄勒岡伍德本的西北農工聯盟。訴訟於尤金聯邦法院提出。

起訴書指出，國土安全部過去30年遵循非正式政策，避免在宗教場所、學校和醫療機構進行逮捕，但今年1月取消相關限制，撤銷了2021年馬約卡斯簽署的保護指引。原告認為，新政策侵犯了結社自由與宗教自由，亦違反《聯邦行政程序法》。

訴訟指稱，政策變更導致許多移民家庭因害怕被捕，不敢參加宗教活動、就醫或送孩子上學。民權人士表示，部分無證移民甚至因恐懼放棄必要醫療或經濟活動，社區出現明顯退縮現象。

波特蘭的奧古斯塔納路德教會表示，已被迫強化教堂的安全措施，這與教會「歡迎所有人」的宗旨產生矛盾。舊金山的跨宗教委員會也指出，旗下的天主教慈善機構今年已有三分之一員工因擔憂移民執法而辭職。

儘管本月稍早，華盛頓特區聯邦法院曾以證據不足為由，拒絕全面禁止政府在宗教場所執法，但此次在俄勒岡提起的新訴訟，列舉了委內瑞拉、薩爾瓦多移民被送往關塔那摩灣及其他海外監獄的案例，試圖證明政策已對社區造成實質威脅。