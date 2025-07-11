俄勒岡移民逮捕人數激增三倍

（本報綜述）自川普總統於今年1月20日重返白宮以來，俄勒岡州的移民執法行動急劇增加。根據加州大學柏克萊分校最新發布的資料，至6月10日，聯邦移民與海關執法局（ICE）已在俄勒岡逮捕約180人，比去年同期上升約320%。

雖然數字明顯攀升，俄勒岡的移民逮捕總量仍低於全美多數州份。對比鄰近地區，今年加州共逮捕5,860人，華盛頓州620人，愛達荷州310人。俄勒岡每日平均逮捕約1.2人，全美排名偏後。

報告指出，俄勒岡成為全美移民逮捕增幅最大的西岸州份之一，屬15個逮捕人數三倍增的州份之列。特朗普政府上台後，全美各地執法行動同步擴張，《紐約時報》分析顯示，多州移民逮捕出現急速上揚趨勢。

部分逮捕案例發生在波特蘭移民法庭外，特別針對正申請庇護的移民。近期幾起訴訟顯示，執法範圍已超越法院周邊，進一步擴展至社區其他地點。

俄勒岡自1987年起就是全美首個「庇護州」，州法律禁止地方執法人員協助聯邦執行移民法。然而，這一政策也面臨聯邦政府的挑戰與撤資威脅。根據俄勒岡公共廣播電台報導，最新州府報告顯示，過去12個月內，聯邦機構向地方警局請求協助執法達95次，比前一年增加265%。

相比之下，執法配合度較高的愛達荷州，今年移民逮捕數量飆升924%，成為全美增幅最大的州，平均每天約逮捕2.1人，是俄勒岡的兩倍。

儘管如此，俄勒岡官方強調，該州仍維持庇護州法律，並未改變政策立場。報告指出：「截至目前，俄勒岡依然是庇護州，其相關法律持續有效。」