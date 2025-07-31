俄勒岡的駕駛員越來越不禮貌了？

（本報綜述）一項針對華盛頓州與俄勒岡州駕駛者的最新調查顯示，過去五年來道路上的駕駛行為正悄然發生變化，越來越多駕駛者認為路上的禮貌行為減少，而粗魯與攻擊性駕駛正在上升。

這項由PEMCO保險公司進行的民調發現，近四分之三（73%）的受訪者表示交通違規行為有明顯增加，其中47%認為這種情況經常發生。調查指出，不少駕駛者承認會採取報復性行為，例如被後車緊跟時故意減速“給對方一個教訓”，36%的受訪者承認至少偶爾有過此舉，35%的人承認會故意加速阻止其他車輛超車。

數據顯示，有孩子的父母和年輕駕駛者尤其容易出現這些行為。29%的父母表示經常故意減速“教訓”別人，24%承認經常加速阻止超車；而沒有孩子的駕駛者中，這兩項比例分別僅為9%和8%。在年齡層中，35歲以下駕駛者的攻擊性駕駛比例遠高於55歲以上駕駛者（前者31%和23%，後者僅4%和7%）。

儘管如此，多數駕駛者仍偶爾會遇到禮貌的舉動，例如主動讓車併線或招手示意讓路，但整體對比差距明顯：56%的受訪者表示經常看到粗魯或具攻擊性的駕駛行為，只有37%的人表示經常看到特別禮貌的駕駛行為。

保險公司發言人珍妮佛·霍頓表示，這一趨勢值得關注，但仍可改變。“攻擊性駕駛似乎變得更加常見，但它不必成為常態。一個小小的善意舉動往往可以避免更大的問題。保持防禦性駕駛與互相體諒，才能讓道路更安全。”

調查結果反映出人們對路上氣氛的真實感受：在俄勒岡開車，曾經熟悉的禮貌手勢似乎變少了，而相互“較勁”的情況則越來越多。