俄勒岡百年老橋遭酒駕撞壞無限期關閉

（本報綜述）俄勒岡南部一座近百年歷史的鋼桁架老橋，近日因一起疑似酒駕事故遭到嚴重撞擊，結構受損後被判定不安全，目前已無限期關閉，車輛、自行車與行人都不得通行。

事故發生於週日晚間約8時30分，地點在傑克遜縣（Jackson）金山鎮（Gold Hill）Lampman路1600街區附近。受損的是跨越Galls溪的Lampman路橋。這座橋已有近100年歷史，是當地一座具有歷史意義的鋼桁架橋。

傑克遜縣警長辦公室表示，警員到場後發現一名27歲女子正從事故現場走開。警方對她進行呼氣酒精測試，結果顯示其血液酒精濃度達0.24%，是俄勒岡法定酒駕標準0.08%的3倍。該女子隨後因涉嫌在酒精或其他麻醉性物質影響下駕駛被捕。警方尚未公布她的姓名。

這起事故不只是一輛車撞橋那麼簡單。縣府道路與公園部門到場評估後認定，橋體多處重要結構已被撞壞，無法承受任何重量，因此立即關閉橋梁。關閉範圍包括汽車、自行車和行人通行。

傑克遜縣道路與公園部門主任史蒂夫·蘭伯特表示，這座近百年老橋的鋼桁架關鍵結構受到嚴重損害，工程團隊對橋梁穩定性有重大疑慮。為確保居民安全，當局決定關閉該橋，並已通知急救人員。

對當地居民而言，這起事故可能帶來不小影響。Lampman路橋關閉後，附近居民日常通勤、接送孩子、農場出入或緊急救援路線，都可能需要改道。尤其在鄉鎮地區，一座橋往往不只是交通設施，也關係到整個社區的生活便利與安全。

目前，這座橋將關閉多久仍不清楚。當局需要進一步評估損壞程度，才能決定是否修復、如何修復，以及需要多長時間。警方也提醒民眾，酒駕不只威脅駕駛本人和路上其他人安全，也可能破壞重要公共設施，讓整個社區共同承擔後果。