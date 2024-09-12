俄勒岡獲聯邦撥款1150萬美元用於提升教學質量

(本報綜述)俄勒岡州的識字教學改革將獲得聯邦政府的財政支持。美聯邦教育部近日宣布，將在下一學年撥款1,150萬美元資助俄勒岡州的「早期識字成功計劃」，並在未來五年內最多撥款5,700萬美元。該計劃旨在提升學生的閱讀能力，專注於俄勒岡州繼續提升學生表現的學校，這些學校將受益於額外的資源和支持。

「早期識字成功計劃」於2023年由州立法機構通過，並投入了1.2億美元的州政府資金。這些資金將用於支持教師培訓、聘請閱讀輔導員、識字教練以及採用新的閱讀課程。根據俄勒岡州教育部的數據，雖然大多數學校已在使用州教育委員會批准的15種閱讀教材，但仍有30%的學校尚未採用這些材料。

過去25年來，俄勒岡州已投入超過2.5億美元改善學校的閱讀教學，但根據一項調查，這些資金未能有效提升學生的閱讀能力，許多教師沒有掌握行之有效的閱讀教學方法。數據顯示，近40%的四年級學生和20%的八年級學生在全國教育進展評估（NAEP）中得分低於基本水平，顯示他們難以閱讀和理解基本文字。

俄勒岡州教育部發言人表示，95%的聯邦資金將通過競爭性申請分配給各學區，優先資助對象為擁有高比例歷史上被忽視的學生的學校，包括多語言學生和殘障學生。其餘資金將用於資助全州範圍內的綜合識字計劃。

此次撥款使俄勒岡州成為全國獲得聯邦教育撥款額度第二高的州，僅次於新墨西哥州教育部，後者獲得了約1,190萬美元的撥款。

該計劃旨在通過強化教學資源，提升學生的識字水平，改善長期以來學生閱讀能力不足的問題。未來幾年內，隨著資金的到位，預計俄勒岡州的識字教學質量將得到顯著提升。