俄勒岡獲撥款1500萬 有望新增500個充電位

(本報綜述)美國交通部近期向俄勒岡州撥款1500萬美元，預計將在該州的17個城市增設最多500個電動車充電位，為當地電動車基礎設施建設提供有力支持。這些新增的充電位屬於240伏的二級快速充電站，將優先安裝在多戶住宅區域。

波特蘭規劃和可持續發展局代理局長埃里克·恩斯特羅姆表示，這筆撥款將幫助波特蘭及其他城市在實現氣候目標方面取得重大進展，並為所有社區提供公平的電動車基礎設施。「這對推動我們的氣候目標和社區的可持續發展具有重要意義。」恩斯特羅姆強調。

獲得資金支持的城市包括Tualatin、波特蘭、比弗頓、Forest Grove、Gresham、Hillsboro、King City、Lake Oswego、McMinnville、Milwaukie、Newberg、俄勒岡城、Salem、Sherwood、Tigard、Woodburn和Wood Village。波特蘭規劃和可持續發展局指出，目前尚未確定如何在各管轄區分配這筆資金。

此外，波特蘭通用電氣公司承諾將從俄勒岡環保局的清潔燃料計劃中撥出20萬美元，以進一步支持電動車充電站的建設。

這項新撥款是繼俄勒岡交通部在今年1月獲得1000萬美元資金後的最新投資，該資金用於維修和更換全州的電動車充電站。隨著俄勒岡州成為全美電動車使用量最高的前七個州之一，交通部部長克里斯·斯崔克勒強調，這筆1000萬美元對於提升充電站的可靠性和推動電動車基礎設施的增長至關重要。

斯崔克勒進一步指出，這項投資將特別有助於那些無法在家中充電、需完全依賴公共充電站的電動車司機，幫助他們更方便地為車輛充電。