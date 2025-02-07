俄勒岡爆發自91年以來最大規模麻疹疫情 未接種疫苗兒童成主要感染群體  

(本報綜述)根據俄勒岡州衛生局的數據，越來越多的家長選擇不為自己的孩子接種疫苗。上學年度，9%的幼兒園家庭申請了一種或多種必需疫苗的豁免，這是該州有記錄以來的最高比例。

這一趨勢正值俄勒岡州面臨自1990年代初以來最大規模的麻疹疫情爆發，所有報告的病例均涉及未接種疫苗的個人。儘管美國在2000年宣布本土麻疹已被消除，但輸入性病例仍然存在，2019年的長期爆發甚至威脅到美國的麻疹消除狀態。

美國疾病控制與預防中心（CDC）強調，接種疫苗的重要性，尤其是在國際旅行前，以防止麻疹輸入美國社區。CDC報告顯示，從2020年1月到2024年3月，美國共記錄了338例麻疹病例，其中29%發生在2024年第一季度。幾乎所有病例都涉及未接種疫苗或疫苗接種狀態不明的個人。

CDC和世界衛生組織（WHO）指出，疫苗接種計劃有助於將疾病負擔從嬰兒期轉移，這是死亡率最高的年齡段，從而降低麻疹死亡率。

2月19日是俄勒岡州的「學校排除日」，從這一天開始，未接種必需疫苗或未獲得豁免的學生將被禁止上學，直到問題得到解決。公共衛生官員強調，需要加強努力以提高常規疫苗接種率，並識別有麻疹傳播風險的社區，以減輕大規模爆發的風險。

一位網友在社交媒體上分享了自己的悲慘經歷，呼籲家長們為孩子接種疫苗。他寫道：「請為您的孩子接種疫苗……我‘曾經’有一個6個月大的兒子，他被一個10歲的女孩感染了。她在未經我允許的情況下抱起他並和他說了一會兒話……一兩天後，這名女孩被確診患有麻疹。不久後，我的孩子開始睡得更多，幾天後我們帶他去醫院，他很快停止了呼吸，被搶救後陷入深度昏迷，並因腦炎住院約三週，直到他去世……請不要成為那種不知道自己的孩子可能對他人生命造成什麼影響的父母。」

公共衛生專家指出，疫苗接種不僅是保護個人健康的重要手段，也是維護社區安全的關鍵。俄勒岡州衛生局正在加強對家長的教育，解釋疫苗的安全性和重要性，並鼓勵他們遵循CDC的建議，確保孩子接種所有必需的疫苗。