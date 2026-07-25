俄勒岡無家可歸青年可免費讀大學

俄勒岡州人類服務部推出一項大學學費及雜費減免計劃，協助曾經歷無家可歸的年輕人進入公立大學或社區學院就讀。符合資格的學生，在其他聯邦、州政府及校方獎助學金抵扣後，剩餘的學費和部分必要費用可獲豁免。

申請人必須未滿25歲，並曾在14歲至24歲期間，以沒有父母或監護人陪同的情況下，經歷至少六個月無家可歸生活。此外，他們在年滿16歲後，必須曾接受州政府「無家可歸青年計劃」合作機構提供的服務。

申請沒有截止日期，但學生必須先完成聯邦學生資助申請表FAFSA，或俄勒岡州學生援助申請表ORSAA。同時，申請人須已在俄勒岡州公立大學或社區學院註冊至少一個可計入本科學位的學分課程，並保持良好學業狀況。

這項計劃適用於攻讀兩年制或四年制本科學位的學生，可涵蓋學分課程學費、強制註冊費、一次性費用以及部分課程費用。不過，這是一項「最後支付」的減免計劃，也就是學生必須先使用其他政府補助、校方獎學金及助學金，剩餘未支付的學費和費用才由計劃豁免。

學生貸款、教育及培訓補助，以及由校外機構提供、並非專門用於支付學費的獎學金，不會降低學生可獲減免的金額。

州人類服務部「無家可歸青年計劃」經理表示，對曾經歷無家可歸的年輕人而言，大學教育往往令人感到遙不可及，而這項計劃傳達的信息是，俄勒岡州願意投資他們的未來。

減免計劃受惠者Bell表示，自己過去長期認為沒有能力、也不值得獲得接受高等教育的機會。這項計劃不只是提供學費援助，也讓處於不利環境的青年有機會打破貧困和無家可歸的循環，追求穩定生活及理想職業。

不過，新聞公布後，網上讀者反應兩極。部分讀者質疑，所謂「免費大學」實際上仍由納稅人承擔，擔心政府會因此削減其他公共基礎設施或服務的經費。