俄勒岡民主黨推新稅改方案填補預算缺口

（本報綜述）面對未來州稅收下滑與預算壓力升高，俄勒岡州兩名民主黨關鍵立法者日前提出一項新稅務方案，主張取消部分源自川普聯邦稅法的州級減稅措施，以增加州政府收入、彌補預算缺口。

提出方案的是來自本德市的州參議員安東尼·布羅德曼與尤金市的州眾議員南希·納森森。兩人表示，該方案若獲通過，將在本財政雙年期為州政府帶來約3億4200萬美元的額外收入。

這項提案的核心做法，是讓俄勒岡州「不再完全照抄」川普政府去年通過的聯邦稅改法案《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）中的三項減稅條款。由於俄勒岡稅法通常與聯邦稅法連動，這些聯邦減稅政策也自動成為州級減稅，導致州庫收入大幅縮水。

根據州府估算，若完全沿用聯邦稅法，僅未來兩年期內，相關減稅就可能讓俄勒岡少收近9億美元。兩位議員的方案，則是保留多數聯邦稅改內容，只針對其中三項影響較大的減稅措施「脫鉤」。

這三項擬取消的州級減稅包括：部分汽車貸款利息扣抵、特定小型企業股票的資本利得減稅，以及企業購買機械設備時可一次性大幅扣抵成本的「加速折舊」優惠。其中，僅取消加速折舊一項，預估就可為州政府帶來約2億6700萬美元收入。

為了減輕對民眾與企業的衝擊，兩名議員同時提出配套措施，包括撥出2500萬美元，提供給在俄勒岡創造就業機會的企業作為稅務優惠；另投入2600萬美元，大幅提高低收入勞工可申請的「勞動所得稅抵免」。整體計算後，州政府在本雙年期仍可淨增加約2億9100萬美元收入。

納森森表示，新增的稅收將用於保護教育、醫療、公共安全等基本公共服務，同時直接幫助正在努力維持生計的俄勒岡家庭與企業。她目前擔任州眾議院稅務委員會主席，布羅德曼則是州參議院稅務委員會主席。

不過，該提案也引發商界反彈。代表企業利益的「俄勒岡企業與產業協會」已公開表態，將強烈反對這項法案（參議院法案1507號），認為取消新的企業減稅措施，恐抑制投資，對中小型製造業尤其不利。

民主黨議員則回應指出，企業仍可享有聯邦層級的相關減稅，且俄勒岡並非唯一調整稅制的州，不至於削弱競爭力。隨著聯邦資金未來可能大幅減少，州政府必須及早因應，確保財政穩定。

該法案預計將成為本屆州議會稅務與預算討論的焦點之一。