俄勒岡榛果產量驚人 年產1億美元

（本報綜述）榛果（hazelnuts）是俄勒岡的明星農產品之一。根據俄勒岡州立大學的統計，該州每年生產超過6萬5千噸榛果，產值約達1億1千萬美元，占據全美近乎壟斷性的地位。

目前，美國市場上約99%的榛果都來自俄勒岡。榛果業界人士指出，本地生產的榛果以顆粒碩大著稱，品質獨特，廣受市場青睞。全球知名食品企業費列羅集團便是主要買家之一，榛果被廣泛應用於Nutella榛果醬及金色包裝的Ferrero Rocher巧克力。

位於奧爾巴尼（Albany）的Farmacopia農場共同經營人華介紹，農場約有1,000英畝土地，主要種植藍莓與榛果，每年收成25萬至30萬磅。她表示，榛果最佳食用期是在收穫後三到四個月內，但冷凍保存可延長至一至兩年。

榛果種植在俄勒岡已有近百年歷史。華納回憶，她的曾曾祖父於1930年代從愛荷華州搬到當地，成為堅果與漿果農夫。如今，榛果在全州約有1,000個家庭農場栽種，覆蓋面積達9萬3千英畝。

值得一提的是，約20年前榛果產業一度因「東部榛果枯萎病」而陷入低潮，許多果園損失慘重。後來，農業專家培育出具抗病性的新品種，產業逐步復甦，近年甚至迎來擴張。

除了土耳其與義大利等傳統榛果大國，俄勒岡如今也在全球榛果市場佔有一席之地。華納說：“俄勒岡榛果特別大，人人都會這麼說。想到未來五到十年可能達到的成就，真的令人振奮。”