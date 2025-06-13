俄勒岡暑期免費餐點+每名學生$120現金補助

（本報綜述）學校放暑假，許多仰賴校內免費供餐的家庭開始擔憂孩子吃不飽的問題。為了讓低收入家庭在夏季也能獲得穩定的食物來源，俄勒岡州政府推出兩項暑期營養支援措施：一是提供全州各地數百個免費餐點據點，二是發放每名合資格學生一次性$120元的雜貨購物補助（Summer EBT），幫助家長在學校停課期間繼續供應孩子所需的糧食。

一、免費餐點項目（Summer Food Service Program）

由俄勒岡州教育廳（ODE）主辦，全州社區、公園和學校提供免費早餐與午餐給18歲以下兒童。無需申請、無需證明身份或收入，任何孩子都可以免費用餐。

查找供餐地點請在谷歌搜索Summer Food Service Program

或直接撥打 2-1-1 查詢附近地點與時間。

二、暑期食品補助（Summer EBT）

每位符合資格的學齡兒童可獲一次性$120美元補助，用於購買糧食雜貨（透過EBT卡發放，類似SNAP糧食券）。此項目由人類服務局（ODHS）負責。

自動符合資格的情況（無需申請）：若孩子符合下列任一條件，將在5月自動收到補助：

家庭正領取SNAP（糧食券）、TANF 或 OHP（俄勒岡健康項目），且收入低於聯邦貧窮線185%

孩子為寄養兒童

孩子就讀於2024-2025學年提供國家學校午餐/早餐項目（NSLP/SBP）的學校，且家庭符合低收入標準

孩子為無家可歸、參與移民教育項目、印地安保留地食品補助、或就讀有NSLP/SBP的Head Start項目

需要申請的情況：若家庭未領取任何福利，但符合上述收入條件，或就讀於虛擬學校、家教、自費私校等，仍可申請補助。申請與資訊請訪問 https://www.oregon.gov/odhs/food/pages/sebt.aspx

需要註意的是，去年（2024年）曾申請並核准的家庭，今年無需再次申請，系統將自動發放。發放方式與SNAP相同，將入帳至EBT卡或指定帳戶。

非營利組織「無飢俄勒岡夥伴聯盟」指出，目前已有超過34萬名學生自動獲益，預估今年將有37萬名學童受惠。該組織也呼籲民眾支持州議會通過HB 3435法案，讓全年免費校餐成為常態，進一步消除兒童飢餓問題。

有任何疑問可撥打 2-1-1 或上網查詢以上官方網站。切勿錯過這項對家庭有實質幫助的暑期福利。