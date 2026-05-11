俄勒岡旅遊2025年收入146億美元 撐起逾12萬個工作

（本報綜述）在經濟壓力與國際旅遊尚未完全恢復的背景下，俄勒岡旅遊業仍展現出強勁韌性。根據最新發布的《2025年俄勒岡旅遊經濟影響報告》，旅遊與觀光去年為全州帶來高達146億美元收入，成為支撐地方經濟的重要力量。

這份報告由州旅遊推廣機構「俄勒岡文旅」(Travel Oregon)發布。該機構執行長戴維森表示，旅遊產業不僅為經濟注入資金，也在促進社區發展與就業方面扮演關鍵角色。

數據顯示，2025年全州約有12萬2900個工作與旅遊相關，涵蓋餐飲、酒莊、零售、旅館、旅遊業者及露營場等領域。換句話說，俄勒岡每16個工作中，就有1個與旅遊消費直接相關。

從旅客來源來看，本州居民仍是主要消費群，占整體旅遊支出的40%，約59億美元；外州旅客則占55%，其中華盛頓州遊客貢獻最多，達31億美元，其次為加州的16億美元，愛達荷州約4億美元，德州與密西根州各約3億美元。

相較之下，國際旅客消費僅占約5%，約7億美元。報告指出，自2020年以來，國際旅遊持續疲弱，對波特蘭市區復甦以及俄勒岡葡萄酒產業帶來明顯影響。

為了應對這一變化，業界開始轉向開發新亮點吸引遊客。例如，由多家酒莊組成的非營利組織「Method Oregon」，主打高品質與永續生產的氣泡酒，試圖提升本地酒類的國際能見度。

此外，俄勒岡也積極發展「天文旅遊」。在官方與地方合作推動下，「Oregon Outback」被認定為全球最大的「黑暗天空保護區」，吸引遊客前往觀星，並延長旅遊季節，帶動全年觀光需求。

業者指出，這類全年型旅遊項目，有助於分散旺季壓力，同時為當地經濟帶來更穩定的收入來源。

不過，「俄勒岡文旅」也坦言，儘管旅遊數據亮眼，整體經濟環境仍存在不確定性。未來如何吸引更多國際旅客、提升城市吸引力，仍是俄勒岡旅遊業需要面對的挑戰。

報告顯示，即便面臨逆風，旅遊業依然是俄勒岡經濟的重要支柱，對大波特蘭地區的餐飲、零售與服務業尤其關鍵。