俄勒岡新法：24年起禁止籠養雞蛋

(本報綜述)俄勒岡州近日實施了一項新法律，要求所有在該州生產和銷售的雞蛋都必須來自非籠養的母雞。這一法律於2019年通過，並於今年1月1日正式生效。

這項法案是俄勒岡州立法機構在2011年通過的參議院第805號法案的延伸，旨在改善產蛋母雞的生活條件。該法案要求俄勒岡州農業部對所有商業農場的母雞饲养都要达到这一最低標準。

新法旨在推動俄勒岡州的雞蛋產業使用更大籠子，以改善母雞的生活條件。然而，值得注意的是，法律並未完全禁止使用稱為「電池籠」(battery cages)和「群體籠」(colony cages)的小型籠子。電池籠是金屬籠，用於單隻母雞，佔地約70平方英吋。而群體籠則有類似的設計，但更長，可以容納一排緊密排列的母雞。這一規定，標是逐漸引導產業變革，而不是立即完全淘汰小型籠子的使用

此外，該法案還禁止進口不符合國家標準的雞蛋。為了給行業適應的時間，該法案包含了五年的延遲，最終在今年1月1日生效。

據行業組織聯合雞蛋生產商表示，美國約85%的商業雞蛋生產涉及某種形式的籠養系統。然而，近年來，一些州也通過立法或選民投票倡議頒布了類似的無籠養法律，包括加州、華盛頓州和麻薩諸塞州。