俄勒岡新提案：向大企業徵稅3%給居民每年每人發750美元？

(本報綜述)俄勒岡州選民可能會在今年11月投票決定是否批准一項給全體俄勒岡居民發錢的計劃。

這項名為「倡議第17號」的提案，旨在透過對在俄勒岡州內銷售額超過2500萬美元的企業徵收3%的銷售稅，所得款項將用於每年向每位居民發放約750美元的基本收入。該倡議草案還規定，任何剩餘的資金將用於為老年人、醫療保健、公共幼兒教育以及公共K-12年級教育提供額外資金。

該提案由俄勒岡州的公民團體「俄勒岡人民補貼」組織發起，該組織成立於2020年，旨在透過增加企業稅來支持全民基本收入計畫。

截至目前，支持者已經提交了超過135,000份簽名，高於117,173份的選票登記要求。這些簽名現正等待州務卿辦公室的認證。

支持者認為，該計劃將顯著減輕俄勒岡州居民的經濟壓力，並促進地方經濟成長。他們強調，每年750美元對有需要的人來說是一筆重要的資金支持。「看起來進展非常順利。真的很令人興奮，」 波特蘭的一位髮型師安娜·馬丁內斯說，她是2020年成立「俄勒岡人民補貼」的成員之一。

如果提案獲得州務卿辦公室的認證，並通過今年11月的選民投票批准，該計劃將在2025年1月生效，由俄勒岡州財政部負責資金分配。

俄勒岡的商業團體正在準備對這項措施進行反對。州內商業團體俄勒岡商業和工業以及稅收政策研究非營利組織稅收基金會表示，提高企業稅將損害公司並導致商品和服務的成本上升。

根據立法收入辦公室的數據，俄勒岡州目前每年透過企業稅籌集數十億美元。根據2021-2023財政年度的數據，州對企業的所得和所得稅總收入佔州一般基金的10.3%，使其成為僅次於個人所得稅的第二大收入來源。