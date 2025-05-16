俄勒岡擬立法 禁止房東驅逐孕婦租戶

（本報綜述）俄勒岡州議會正在審議一項法案，擬禁止房東因房客無法繳租而驅逐懷孕婦女與低收入的新手父母，並提供從懷孕期間到孩子出生後一整年的租金補助。法案也希望透過相關資助，協助這些家庭避免陷入無家可歸的困境。

這項名為《參議院第690號法案》的提案，由民主黨籍參議員、兒科醫師麗莎·雷諾茲提出。她表示目前法案的部分細節仍在討論中，包括預計受惠人數及資金來源等。她也呼籲房東耐心配合，並強調「房東會收到補發的租金，我們只是希望您暫緩對這些家庭的驅逐行動。」

根據提案，懷孕或育有嬰兒的租戶若符合條件，可優先獲得聯邦資金的租金援助。州政府也將在接下來兩年內，撥款2,000萬美元作為租金及相關支持服務的經費。申請者必須已獲得俄勒岡健康計劃（Oregon Health Plan）或聯邦醫療補助（Medicaid）的服務，並主動告知房東自身的狀況。

雷諾茲指出，有小孩的家庭在街頭無家可歸的情況相當令人擔憂，而在孩子出生早期提供穩定的居住環境是影響其未來發展的重要因素。

房東與物業管理業者組織Multifamily NW原先反對此案，但該組織政府事務主管查克·林達爾日前表示，已對法案內容有更深入理解，願意與提案方合作。他同時指出：「我們支持協助懷孕的俄勒岡人，但租金補助制度本身也需要更全面的改革，幫助所有困難中的租戶。」

根據目前草案，法案中的租金補助條款將適用部分地區，並預計在實施約兩年後由州人類服務廳提交成效報告。