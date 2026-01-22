俄勒岡擬立法規範AI聊天機器人 防範傷害兒童心理健康

（本報綜述）隨著AI聊天機器人在青少年族群中迅速普及，俄勒岡州議會正推動新法案，要求對ChatGPT等聊天機器人設下明確規範，以降低對兒童與青少年心理健康的潛在風險。立法者指出，這項提案不僅關係到州內未成年人的安全，也可能成為全美各州規範AI的重要參考。

法案由民主黨州參議員麗莎·雷諾茲提出，核心要求包括：業者須監測對話中是否出現自殘或自殺風險，一旦發現危機跡象，必須中斷對話，並引導使用者轉向自殺防治熱線等外部資源；同時須反覆清楚告知使用者，聊天內容為人工智慧生成，而非真人回應。

草案也明文禁止向未成年人提供露骨性內容，並禁止任何刻意延長青少年使用時間的設計手法，例如獎勵機制、內疚式勸留訊息，或誤導聊天機器人身分與能力的說法。雷諾茲表示，這類設計可能在情緒脆弱時「助長下滑」，而非提供真正幫助。

此外，業者每年須向俄勒岡衛生局提交安全報告，說明危機轉介與防護機制，但不得包含個人可識別資訊。

支持立法者指出，近期已有未成年長期依賴AI聊天機器人討論自殺念頭的案例，引發社會高度關注。專家提醒，青少年對情感連結特別敏感，更容易對擬人化AI產生依賴，風險不容忽視。

目前，加州與紐約等州已立法要求AI揭示非真人身分並提供危機引導；但在聯邦層級，總統唐納·特朗普（Donald Trump）則反對各州自行監管，認為恐抑制創新。

雷諾茲強調，這項法案並非反科技，而是為快速進入兒童生活的AI設下最低安全底線，避免重演社交媒體早期監管不足的問題。