俄勒岡擬推「里程費」8.4萬電車車主恐受影響

（本報綜述）隨著電動車愈來愈普及，傳統汽油稅收入大幅下降，俄勒岡州政府正考慮開徵「里程費」，即依照車輛實際行駛里程收費，以填補約3億美元的交通預算缺口。此舉一旦實施，將有超過8.4萬名車主首當其衝。

州長柯特克上週提出方案，建議從2027年開始，部分電動車需繳納里程費，2028年則擴大至混合動力車。收費方式有兩種選擇：其一是依行駛距離，每英里收取約2.3分；其二是一次性繳交年費340美元。參與該制度的駕駛將免除現行的電動車額外登記費。

同時，方案還包括將汽油稅每加侖提高6分，從目前的40分調升至46分。州政府強調，新增與調整的稅費，將主要用於道路養護、橋樑維修以及冬季清雪等必要公共服務。

事實上，俄勒岡並非首個推動此政策的州。夏威夷自2023年起已實施強制性里程收費，電動車主每年需繳50美元，或按照每1,000英里收取8美元，最高同樣為50美元。此外，猶他州和佛蒙特州則設有自願性質的里程收費計畫。

分析指出，隨著電動車和高效能車輛日漸普及，傳統燃油稅的「油箱養路」模式難以為繼，如何確保道路經費穩定，已成全美各州的共同課題。若俄勒岡方案獲議會通過，將成為全美第二個強制收取里程費的州。