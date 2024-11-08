俄勒岡房價40年漲了多少！房價上漲跑過通脹了嗎？

(本報綜述)過去四十年，俄勒岡州的房價出現了驚人的增長。根據對 Freddie Mac 數據的分析，從1984 年到 2024年，俄勒岡州的房價上漲了699%，在全美漲幅中僅次於華盛頓州，排名第二。

四十年漲幅：俄勒岡房價表現亮眼 漲幅遠超通脹率和收入上漲

根據房地產數據分析師 Lance Lambert 在 ResiClub 的分析，過去四十年裡，儘管全美的通貨膨脹率上升了203%，而美國的家庭收入中位數則上升了233%，俄勒岡的房價增速遠超這兩項指標。這意味著房價的增長速度不僅跑贏了通脹，還顯著超出了家庭收入增長。房價的迅速上漲背後，與俄勒岡州、尤其是波特蘭等城市日益增加的住房需求密不可分。

波特蘭：房價中位數突破50萬美元

房產網站 Redfin 的數據顯示，波特蘭的房價中位數現已達到約50萬美元。Redfin 的分析指出，在波特蘭購買一套典型的入門級住房，家庭年收入需要達到六位數才能負擔得起，這給許多家庭帶來了經濟壓力。此外，住房供應的緊張進一步推動了房價上漲，許多當地居民選擇搬遷，尋找更能負擔的生活環境。

在俄勒岡購房是否值得？

在當前俄勒岡州的房地產市場背景下，購房是否具有投資和儲蓄屬性引起了廣泛關注。從歷史數據來看，房價的漲幅明顯超過了通脹，並提供了顯著的升值空間。然而，值得注意的是，當前房價水平已處於高位，未來的增長速度可能會放緩。不過，考量貸款利率、收入水平與房價的關係，整體住房負擔能力並未顯著惡化，這意味著對於某些家庭而言，購房仍然可以是一項合理的長期投資。