俄勒岡恐迎百年最嚴重乾旱

（本報綜述）隨著秋季臨近，俄勒岡州大部分地區正陷入乾旱危機。根據最新數據，過去兩個雨季降雨量僅達預期的一半，目前全州已有四分之三的地區處於「異常乾燥」或不同等級的乾旱狀態。

俄勒岡州立大學氣候學家拉里·奧尼爾（Larry O’Neill）指出：「這是百年以來最乾燥的時期之一，從1895年開始有紀錄以來，今年4月至8月是第三乾、同時也是第三熱的年份。」

導致乾旱的不僅是降雨不足。今年雖然喀斯喀特山脈積雪量正常甚至略高，但由於春夏氣溫偏高，積雪過早融化，導致河川與溪流在夏季提前陷入歷史低水位。水源供應減少，加劇了乾旱壓力。

這場乾旱不只影響俄勒岡，鄰近的華盛頓州與愛達荷州也面臨同樣挑戰。專家提醒，單靠一兩場暴雨無法徹底緩解，唯有一個濕潤的冬季才能彌補今年的缺口。「如果今年冬季再偏乾，明年的情況可能會更加嚴峻，」奧尼爾警告說。

乾旱的威脅不僅與農業、飲水有關，也與野火季節緊密相連。專家表示，乾燥的環境與低水位的溪流將使野火風險進一步升高，居民與政府部門必須提早做好應對準備。

這場可能是「百年最嚴重乾旱」的挑戰，正考驗著俄勒岡州能否在氣候變化下找到更長遠的水資源管理與調適之道。