俄勒岡彩票中心提醒：提防近期彩券中獎詐騙

(本報綜述)俄勒岡州彩票中心近日發出警告，呼籲公眾提防與彩票獎金相關的詐騙活動。該中心表示，自波特蘭一居民於今年四月中得大獎13億美元Powerball後，不少居民收到一條聲稱該Powerball得獎者將慷慨捐出獎金分給隨機選中的10名市民短信，該短信還要求收到信息的人撥打指定電話號碼來領取獎金。

俄勒岡州彩票局安全助理主任賈斯汀·海德倫德提醒說，這種未經請求的短信通常帶有緊急性質，要求居民提供個人信息，都是釣魚詐騙的常見特徵。他指出，隨著Powerball得獎者的故事引起廣泛關注，可能還會出現其他詐騙行為，因此一切看似太美好的事情都應引起警惕。

值得注意的是，俄勒岡州彩票局強調，他們從不會要求中獎者支付任何費用才能領取獎金。

對於可能成為詐騙受害者的人士，俄勒岡州彩票局建議向聯邦調查局的網絡犯罪投訴中心報案，網址為https://www.ic3.gov/。另外，如收到可疑短信，也可將其轉發至SPAM（7726），並向聯邦貿易委員會的ReportFraud.ftc.gov舉報詐騙行為。

俄勒岡州彩票局自1985年4月25日開始售票至今，已為經濟發展、公共教育、戶外學校、州立公園、退伍軍人服務及流域改善等項目籌集了近155億美元的資金。

有關俄勒岡州彩票局的更多信息，請訪問官方網站www.oregonlottery.org。