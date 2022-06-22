俄勒岡市長候選人涉嫌發表種族歧視言論

（本報綜述） 近日，第二次競選俄勒岡市長的萊斯利·賴特(Leslie Wright)，在一次廣播談話中，因聲稱要像當年「日本人」那樣，將無家可歸者放在「集中營」的居住環境中，而被涉嫌種族歧視。

賴特所說的「日本人集中營」」，是指1940年代，在太平洋西北部和加州，成千上萬的日裔被美軍強行送進臨時建造的「集中營」，由於空間極為狹小擁擠，以致條件惡劣而導致許多人喪生。

他說，作為市長——在獲得各個地方和州機構的許可後，他將帶走每一位無家可歸者，把他們安置在一所目前空置的學校里。

賴特強調當無家可歸者在進入住所時，就像軍隊一樣必須接受各項評估，包括眼科檢查，禁止飲酒等。如果他們有心理健康問題，將有可能被送往其他地方。他表示 「將在這個社區，制定每日工作表，進行相互監督，確保整個住所環境的清潔，沒有藥物，沒有針頭。」

賴特原為職業軍人出身，在過去並無民選職位與從政經驗。在其30年的軍旅生涯中，先後擔任過華盛頓州野外消防員、西雅圖普吉特海灣海軍陸戰隊聯盟指揮官，以及為退伍軍人提供榮譽葬禮的志願軍聯合服務司令部的軍士長。

2021年3月賴特首次參與俄勒岡市長競選活動，曾透露將會出台一項解決無家可歸者問題的想法。 但最終以不到 30%的選票，敗給了前市長史密斯，並被選舉委員會拒絕其擔任由史密斯空出的委員會席位。

賴特將在8 月23日的特別選舉中與委員會主席麥格里夫（Denyse McGriff） 對峙。後者是史密斯於今年4月22日辭職後接任的代理市長。（王星 編譯）