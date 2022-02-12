俄勒岡州Omicron 高峰期已過 官員警告浪潮還需數週才能消退



在今天（11日）的新聞會中，州衛生局官員證實，本州已過了 Omicron 變種病例激增的高峰期，但這個第五波疫情仍未能算是完全過去，在未來兩周，死亡人數會繼續增加，至於單日的新增病例數目和住院率還要等待數周時間才能看到下降到Omicron 之前的水平。官員呼籲民眾在 3 月 31 日，口罩令取消之前，還是要緊守室內戴口罩的規定，以確保本州的新增病例數目一直向下走。

據俄勒岡州衛生官員和流行病學家西德林格博士稱，截至周五，全州有947 例新冠住院病例，這是本州三星期以來，住院病例首次少於 1,000 人。

俄勒岡醫科大學（OHSU）周四發表的最新預測顯示，未來幾周住院人數將繼續穩步下降，到 3 月底將達到Omicron 之前的水平。OHSU 高級分析主任雷文博士提醒，如果在Omicron 未有完全消退時，過早取消口罩令，單日新增病例和住院人數將會有可能再次被推回至Omicron高峰期的水平。這就是為什麼州政府官員將 3 月 31 日定為取消學校、醫療機構和室內公共場所戴口罩令的目標日期。

格雷文博士表示，本州正向著每天住院人數低於400人這目標前行，估計可能3月30日就能達到這目標。州長早前就已提到只要住院人數少於400人，就會提前取消口罩令。

格雷文博士最新的報告內提到，住院人數是衡量病毒激增的影響和方向最準確的標準。 他預測，到 2 月 18 日，每天的住院人數將低於 1,000 人，到3 月 23 日左右將降至 500 人以下，到 4 月 23 日將降至 200 人以下，到 5 月第二個星期將降至 100 人以下。

OHSU早期預測，俄勒岡州在 omicron 的高峰期下，將有超過 1,700 人住院，超過 9 月 1 日 delta 高峰時的 1,178 人。 而實際上本州在 1 月 27 日已達到 1,130 人的峰值。

俄勒岡州的單日新增病例則在 1 月 20 日已到頂，有 10,941 例，此後已回落，截至周四的 7 天平均值為 3,214 例，是一個極大幅度的下調，但當然這數目仍算很高。在 omicron 之前，本州有史以來最高的單日新增病例是在 8 月 27 日的3,207 例，當時是 delta 變種的高峰期。

俄勒岡州在這一波疫情到來之前的兩個星期已再度推出口罩令，有80%以上州民都願意配合，再加上本州的疫苗接種率高，所以今一波疫情對本州的影響，相比其它州較少。

在這期間，住院的感染Omicron 人士主要都是未有接種疫苗的，他們都出現有重症；又或是因其它理由入院但病毒檢測呈陽性。

格雷文博士表示對已接種疫苗的人，感染Omicron 之後的傷害沒有太大，特別是對接種了加強劑的人士來說，幾乎可排除入院的可能性。

州衛生局公佈的新一輪數字都是讓人鼓舞的。在2月6日完結的7天期，共有28,378宗新增病例，比對上7天確診數字下降了35%。至於陽性檢測率亦下降了12.9%，對上一星期是22.9%。

州衛生局周五公佈的數字顯示，在周四本州單日新增了2,653宗確診病例，12人死亡；本州累計確診有674,500宗，累計死亡人數有6,355人。有最多確診病例的是麥魯瑪縣和華盛頓縣，同樣有310宗，至於卡加瑪士縣則有226宗。