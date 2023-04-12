俄勒岡州2023『漢語橋』預選賽圓滿落幕

（本報記者俄廣才攝影報導）由俄勒岡州中國理事會（OCC-Oregon China Council）與波特蘭國際學院（PIA-Portland International Academy），共同舉辦的2023年度「漢語橋」中文及才藝大賽俄勒岡州預選賽，於4月8日在Sherwood藝術中心順利舉行。

本州賽區的學前班和幼兒園組、小學組、中學組（初中和高中）以及大學組近40名選手參加了本屆預選賽。呂麗娜博士、劉美如博士、吳依桐老師以及高屹峰老師為本屆預選賽評審委員。

俄勒岡中國理事會主席藍進，俄勒岡希望中文特許學校（Hope Chinese Charter School）校長Kevin Olds先後致辭，預祝學生們在預選賽中取得優異成績。

中國駐舊金山總領事館教育參贊唐筠發來賀信，向俄勒岡州中國理事會和波特蘭國際學院表示祝賀，最摯地感謝他們為增進俄勒岡州和中國之間的人文交流所做出的貢獻。希望俄勒岡中國理事會在已有成就的基礎上，幫助更多的年輕人在中美之間架起友誼的橋梁。

唐筠指出，俄勒岡州以其龐大的漢語學習人才庫和競爭力而聞名。2021年，來自俄勒岡州波特蘭州立大學的李曉雨（Kendall Kracke）獲得了第二十屆「漢語橋」世界大學生中文比賽全球總冠軍。2022年，來自俄勒岡州比佛頓學區希望中文特許學校的宋小花（Aoife Seaberry）獲得了第二屆漢語橋世界小學生中文秀第一名。

唐筠向所有參賽者表示最熱烈的祝賀，希望今年在中國舉行的國際決賽的舞台上，能夠再次看到來自俄勒岡州的選手。

正在德國留學的路易斯克拉克學院（Lewis and Clark College）參賽選手方龍，通過視頻進行了題為「我的世界因中文而不同」的演講。可以說他的發言代表了所有參賽選手們的心聲。

他說：「學習普通話拓寬了我的視野，增強了我渴望探討世界、了解中國、學好漢語語言和中國文化的信心。

「學習中文使我對國與國之間的文化差異有了深刻的認識，改變了我的世界觀，拓展了我的視野。如果更多的美國人學習中文，那麼他們也能和我一樣，努力把我們的世界打造成一個更加和諧的地球村。

預選賽上，參賽選手們精彩的演講，以及唱歌、舞蹈、鋼琴、小提琴、古箏、中國功夫等才藝展示，贏得了所有評委老師和在場觀眾們的熱烈掌聲。

經過四個多小時的比賽，國林國際學校（Bamboo International School）的薩小雅（Norah Sabharwal）獲得了學前班和幼兒園組第一名；希望中文特許學校的雙胞胎姐妹艾美琳和艾美拉（Joyin & Jola Adediji）獲得第二名；希望中文特許學校石美玲（Clara Smith）獲得第三名。

希望中文特許學校石美恩（Grace Smith）獲得小學組第一名；希望中文特許學校馬思齊（Calista Marsh）獲得第二名；希望中文特許學校李浩文（zakhar Likuev）獲得第三名。

比弗頓國際學校（International School of Beaverton）的柯麗蓉（Malka Kranowski）獲得中學組第一名；希望中文特許學校欣怡（Anika Rigby）獲得第二名；希望中文特許學校蘇思邁（Milo Vilain）獲得第三名。

路易斯克拉克學院的方龍（Andrew Fowler）獲得大學組第一名；路易斯克拉克學院的畢美蒂（Maddie Piotrowski），獲得大學組第二名。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進，波特蘭國際學院院長陳曦真，等，為獲獎選手頒發了證書。

俄勒岡希望中文特許學校校長Kevin Olds在接受采訪時表示，多年以來我們致力於中文教學，學生們所取得的成績要感謝我們所擁有的優秀的中文教師團隊。

我們計劃將於明年恢復由於疫情而中斷的、與中國姊妹學校友好往來的學生互訪項目，五年級和八年級學生都會參加。同時將邀請本地的華人到學校與孩子們進行面對面地交談，給學生們更多的實地演練的機會。

圖片說明

8482– 俄勒岡中國理事會主席藍進向來賓介紹評審委員

8550– 俄勒岡中國理事會主席藍進（右一）波特蘭國際學院院長陳曦真（左二）希望中文特許學校校長Kevin Olds（左一）為部分輔導教師頒發證書

8611– 希望中文學校林丹尼才藝表演

8625– 希望中文學校陳北尼鋼琴彈唱

8634– 小學組冠軍石美恩中文演講

8676– 希望中文學校谷從斌小提琴演奏

8801– 初中組第二名欣怡舞蹈表演

8816– 俄勒岡中國理事會主席藍進（左一）陳曦真院長（左二）希望中文特許學校校長Kevin Olds（右一）為中學組獲獎選手蘇思邁、欣怡、柯麗蓉（左一、二、三）頒發獲獎證書

8828– 大學組冠軍方龍通過視頻進行中文演講

8843– 俄勒岡中國理事會主席藍進（右）陳曦真院長（左一）指導教師劉美如博士（左二）為大學組冠亞軍方龍和畢美蒂頒發獲獎證書