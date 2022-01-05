俄勒岡州2022 年20項新法例

（綜合報導）在2021年，俄勒岡立法機構通過了數百項法案，其中多項法案已於2022年 1月 1日起生效。以下為其中已生效的20 項法案：

煙草零售商需要經營許可證

法例SB 587–為了鼓勵煙草和電子煙類產品零售商執行相關條例與規則，俄勒岡稅務局要求所有煙草和電子煙零售商需要申請銷售許可才可以在2022年出售相關產品。這一規定可能有助於防止將煙草產品銷售給未成年人。

駕照不再是雇傭的必要條件

法例SB 569– 雇主不能再要求員工或預備員工將駕駛執照作為就業條件，除非是與駕駛相關的必要工種。

皇冠法案

法例HB 2935– 被稱為《CROWN Act》的HB 2935禁止公立學校和雇主歧視與種族有關的人的髮型。法律規定，這包括辮子、裝飾、髮束、自然髮質和髮型等等。「皇冠」一詞代表為了與生俱來的髮型而創造一個尊重和開放的世界。

「人類堆肥」法案

法例HB 2574– 俄勒岡州現在允許

逝去的人的遺體分解變成土壤堆肥，即有些人所說的「人類堆肥」計劃。該法律還說明有關鹼性水解的規則，稱為水葬。俄勒岡州是全美第三個允許「人類堆肥」的州分。

防止選舉誤導

法例HB 2323–俄勒岡州希望通過此項法案來防止傳播錯誤的選舉資訊。該法律禁止任何人就選舉日期、投票期限、選民登記期限、登記投票方式、投票地點、投票人的資格等來傳播錯誤資訊。任何違反該法律的人都可能面臨高達1萬美元的民事罰款。

遠程會議將會持續進行

法例HB 2560–從2022年開始，政府的公共管理機構必須在合理可能的範圍內，通過技術用遠程方式進行會議。這些機構還必須為普通民眾提供遠程提交口頭和書面證詞的機會。

員警需要做背景調查

法例HB 2936–執法機構在聘用公共安全執法人員時需要調查該人員的的背景，並且提供標準化的個人歷史問卷調查。該法案還規定執法機構需要為官員和執法人員製定一套對外言論標準模式。而且，執法人員再也不能阻止他們的上司訪問他們的個人社交媒體賬戶。

警察必須通過氣道解剖學的培訓

法例HB 2513– 從2022年開始，執法人員必須接受至少3小時的氣道和循環解剖學、生理學培訓，並必須獲得CPR（心肺復甦）證書。

小區業住會（HOA） 不能強制要求業主治蟲

法例HB 2409–到2022年，業主會的力量將會有所減少。一項新的法律規定，除非出於生態或公共健康的需要，否則業主會要求在房主物業上使用殺蟲劑是非法的。

武力使用的跟蹤

法例HB 2932– 俄勒岡州執法機構必須參與由聯邦調查局操作的國家武力使用數據收集（Use-of-Force Data Collection）。

大學費用公開化

法例HB 2542–要求俄勒岡州的公立大學和社區大學在網站的顯著位置說明他們向學生收取的所有強制性費用。所有費用必須在學期開始前公佈在大學或學院的網站上，並須解釋費用的用途以及這筆錢將如何使用。

不再向公眾公開罪犯照片

法例HB 3273–執法機構將不再允許向公眾發布罪犯照片，除非是在特殊情況下，比如案件在調查中並正在找尋疑犯。執法機構仍然可以向照片中的人、其他執法機構、案件受害人和州立精神病院發佈罪犯的照片。

自然災害後旅行車屋的法律改變

法例HB 2809–如果房屋因受到自然災害襲擊而變得不適合居住，州居民將被允許在該房產上停放旅行車屋長達2年，由房屋變得不能居住當日起算。

基於性別的犯罪調查

法例HB 2986– 俄勒岡州的執法人員將接受基於性別偏見的犯罪調查培訓。

阿拉伯裔美國人的傳統月

法例HB 2914–從2022年開始，俄勒岡州每年的4月將被定為阿拉伯裔美國人傳統月。用作肯定一個多世紀以來，阿拉伯裔美國人對美國社會的寶貴貢獻。

器官捐贈教育

法例HB 2474–俄勒岡州的學區必須開始準備如何教導9年級到12年級學生有關器官和組織捐贈的知識，並須於2025-2026學年之前開始。

非法集會不再被嚴令逮捕

法例HB 3059–在被定性為非法集會的聚集中，執法機構不需再命令人群解散，這會是一個選擇，但不是硬性的規定。警員也不需要對任何從事非法活動的人進行逮捕，但警員仍然可以選擇這樣做。

跟蹤記錄違紀官員的檔案

法例HB 3145–俄勒岡州執法機構在對一名警官進行紀律處分時，必須上報給公共安全標準及培訓部。報告中必須包含被處分的官員的姓名和職銜、所屬執法單位、以及該官員被處分的原因。

能出售催化轉化器

法例SB 803–廢金屬企業將不可購買或接收催化轉化器（死氣喉）或其任何組件，除非它們來自商業賣家或拆除催化轉化器的車主。違規者可面臨最高1000美元的民事罰款。

護士可以和患者討論大麻

法例HB 3369–俄勒岡州的持證護士現在可以與患者討論大麻的醫療用途。護士和其他醫務人員將不再因討論醫用大麻對身體衰弱的危害和益處而面臨民事處罰。