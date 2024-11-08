俄勒岡州青少年鋼琴家Sandy Tang和James Tang入圍高級鋼琴二重奏比賽分區決賽。

2024年11月3日－來自俄勒岡州Tualatin的Sandy Tang和James Tang將作為分區決賽選手，參加MTNA西北分區高級鋼琴二重奏比賽。

在贏得俄勒岡州高級鋼琴二重奏比賽後，姐弟倆獲得了這個參賽機會，他們的母親是Jasmine Jin。 Sandy 目前就讀於West Linn高中，高三的Sandy Tang已學習鋼琴11年，目前師從Shawn Tang。

16歲的Sandy Tang鋼琴才華出眾。她從五歲起由父親教導學習鋼琴，曾在2024年「Ten Grands」 秀中參加五場商業演出，並在俄勒岡州OPUS鋼琴比賽中獲得第一名。 Sandy擅長二重奏和合奏演出。除了音樂之外，她還參與舞蹈，並學習STEM課程，其中生物學和數學是她的最愛。她計劃在未來繼續學習鋼琴並從事醫學領域的職業。

13歲的James Tang就讀於West Linn中學，六歲起在父親的指導下開始學習鋼琴。他曾在多個鋼琴音樂節中表演，並從九歲開始參加OMTA教學大綱課程，目前正為2025年秋季的9級考試做準備。除了獲得多個表演證書和徽章外，James還喜歡游泳，並在學校參加越野跑活動。在2023年俄勒岡MTNA高級鋼琴二重奏比賽中，他們被指定為候補獲勝者。

分區比賽的獲勝者將參加全國總決賽，分區獲勝者名單將在明年1月中旬公佈。

MTNA的三級競賽從州級開始，每個州的獲勝者晉級分區比賽，分區獲勝者再進入全國總決賽。

欲了解更多關於MTNA全國比賽的信息，包括比賽規則和申請方式，請聯繫MTNA全國總部，電話：(888) 512-5278，或電郵： *protected email* ，亦可訪問官方網站：www. mtna.org。

美國音樂教師全國協會（MTNA）是一個非營利組織，成立於1876年，是美國歷史最悠久的專業音樂協會，致力於提升音樂學習和演奏的社會價值，並支持音樂教師的專業發展，擁有約17,000名獨立及大學音樂教師。