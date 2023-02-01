俄勒岡州電動汽車銷量全國第二 估計2023銷售大增

（本報綜述）俄勒岡州運輸局的氣候辦公室表示，在2022年本州的電動汽車銷量是全國第二，平均每月售出1,000輛，估計2023年這數字將繼續大幅上升。全國電動汽車銷量第一是加州,第三是夏威夷,第四是華盛頓州。

在大波特蘭地區,特別是市中心,經常可看到有電車在充電站輪候充電,越來越多商場在停車場內設有充電設施的停車位。

俄勒岡州運輸部表示，至2022年9月，本州登記的電動汽車約有57,700輛。在2022年內，每月新登記的電動汽車平均1,000輛。該部門估計，2023年這趨勢將持續，這顯示有更多車主在選購下一輛新車時都傾向以電動車為目標。

俄勒岡州在溫室氣體排放方面，交通佔總排放量的40%，是最大的單一來源。在西岸一帶，俄勒岡州與其鄰州結盟頒布新法例，要求汽車製造商到2035年出售的新汽車或貨車必需是零排放的。並從今年開始停止出售新的汽油和柴油動力汽車。

同時，俄勒岡州按購買電動車車主的收入，提供最高7,500美元的回扣。這個回扣項目，早在2018年已開始，至今共已提供了超過6,300萬元回扣給車主。環保部門的官員表示，有了這些慷慨的回扣項目，相信選購電動汽車的人士將有增無減，他們也怕目前的回扣基金未必能應付未來踴躍的車主們。

另外，聯邦政府亦向選購全新電動汽車車主提供7,500美元的抵稅額，就算是買二手的電動車，亦可獲4,000元的抵稅。連同聯邦的抵稅額，合資格的俄勒岡州人在購買電動汽車時，最高可獲15,000元的扣減。

環保部門表示，目前本州擁有電動車的群體主要是白人，他們會對低中收入階層以及少數族裔人士加強宣傳，幫助解決他們的疑問，讓更多人向減低排放方面作出貢獻。

至於最令電動車車主擔心的充電問題，州運輸局表示已完成西海岸電氣化高速路計劃中在俄勒岡州路段增設快速充電的第一階段，目前五號公路沿線已有近480個快充站，預計在第二階段完成後，這數目將增至1,700個。自2018年起，本州已開始投放資源在汽車充電的基建工程，投資的數目更是每年遞增約30%。州運輸局更計劃在未來五年内投放100萬元建造更多快速充電站。

日前，州運輸局宣佈與私人企業NEVI合作，耗資50億元在本州多條高速路上加設快速充電站，目前在5號公路，205公路及97高速路的工程已展開，每個充電站的距離不會超過50哩。

州運輸局誠邀住在這些公路沿線的居民參予他們的視頻公聽會，並且填寫調查表，讓他們收集資料，協助完善計劃。讀者可查閱以下網頁：https://odotopenhouse.org/oregon-s-electric-vehicle-infrastructure-phase-1。