俄勒岡州議員聘用親屬擔任助理吃空餉?！

（本報綜述）《俄勒岡人報》近日揭露，多名俄勒岡州議員以公帑聘用自己的配偶或子女擔任立法助理，部分人員卻極少出現在州議會辦公，也幾乎沒有留下實際工作紀錄，引發外界對監督機制與公帑使用透明度的強烈關注。

調查顯示，今年共有至少17位州議員聘用了直系親屬擔任助理，其中15位為共和黨籍，多數來自偏遠選區。由於州議會對助理缺乏出勤紀錄與績效考核制度，這些「家族聘僱」情況長期未受外界檢視。

報導舉例，共和黨眾議員德韋恩‧永克（Dwayne Yunker）聘請妻子吉娜‧永克為全職助理，每月薪資高達6,000美元。然而多名議員與遊說人士表示，整個五個月的會期幾乎未見她出現在議會。學校紀錄則顯示，她同時在格蘭茨帕斯（Grants Pass）附近一所私立學校擔任五年級教師。

另一例為參議院共和黨領袖布魯斯‧史塔爾（Bruce Starr）之妻麗貝卡‧史塔爾，她一年領取約2萬7,000美元薪水，但在議會郵件與日曆紀錄中，僅出現極少工作活動。共和黨議員艾蜜莉‧麥金泰爾（Emily McIntire）的丈夫萊恩‧麥金泰爾同樣領取約6萬9,000美元薪資，也幾乎未被人看見在議會工作。

目前，全美已有23個州明文禁止議員聘用親屬，但俄勒岡州並無相關限制。立法助理的工作內容由議員自行決定，不須提交出勤或成果報告，人事部門也不會主動追蹤遠端工作協議。

倡議團體「公民公義俄勒岡」執行主任凱特‧泰特斯指出，雖然議員有權選擇辦公室運作方式，但使用納稅人資金應具備基本透明度。「合法不代表合理，外界觀感與信任同樣重要。」她說。

眾議院議長朱莉‧費希（Julie Fahey）表示支持禁止議員聘用家屬，並指出這樣的改革可提升議會專業化與公信力。她曾於2023年提出相關法案，但最終未獲公開聽證。

目前為止，俄勒岡州對議員聘用親屬的做法仍無明確約束，這項「灰色地帶」的用人慣例似乎還將持續下去。