俄勒岡州警向聯邦移民機構分享居民個人資料？！

（本報綜述）（本報綜述）俄勒岡州近日爆出一宗引發廣泛關注的訴訟，有民間團體指控州警將居民個人資料提供給聯邦移民機構使用，甚至一年內被查詢高達約140萬次，質疑此舉違反該州長期實施的「庇護州法」。

提告的是非營利組織「農村組織計劃」（Rural Organizing Project），案件已提交至麥魯瑪縣法院。原告指出，聯邦機構如移民及海關執法局（ICE）與國土安全部（DHS），可以透過系統查詢俄勒岡居民的多項資料，包括駕照、照片、車輛登記、甚至社會安全號碼等。

簡單來說，就是民眾平常在州政府留下的資料，可能被聯邦單位拿去用來查人、甚至用於移民執法。

這件事之所以引發爭議，是因為俄勒岡早在1987年就通過「庇護州法」，原意就是限制地方政府配合聯邦移民執法，避免把地方資源用在查移民身分上。之後法律還多次強化，因此很多人認為，這樣的資料共享已經踩到法律紅線。

原告進一步指出，州警其實「有能力可以關掉這個權限」，但沒有這麼做，反而在2025年底與聯邦機構續簽協議，讓對方可以繼續查資料，甚至沒有要求對方說明查詢用途。

不過，俄勒岡州警回應表示，他們「一直都有遵守庇護州法」，並沒有違法行為，但因為案件正在審理中，不方便多做說明。

這起事件也讓不少移民與華人社區感到不安。有民間人士指出，如果政府資料被用來查移民身分，可能會讓更多人不敢報警或配合政府機構，反而影響社區安全。