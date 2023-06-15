俄勒岡州立例打擊非法種植大麻 要求房東負責善後

（本報綜述）俄勒岡州非法種植大麻情況嚴重，為了嚴打非法種植，州政府剛通過法案，拉房東入局，如房東不處理善後的工作，政府可扣押租予非法種植大麻的物業。

在全國的大麻業界，俄勒岡州長期以出產優質大麻著稱，這名聲也引來了大批非法種植大麻的人士，他們用大量現金租地或買地來種植大麻，之後又不作善後，留下大堆污染，垃圾以及乾涸的地下水位。

新法案目的就是要業主負責解決這些種植大麻遺留下來的問題，否則政府將扣押物業的留置權以便索賠。法案亦禁止使用在非法種植地點附近的河流或地下水，並將非法沒收工人的移民證件或威脅要告發他們將他們驅逐出境等恐嚇，定為犯罪。

州政府的大麻和酒精監管機構的一位負責人表示，俄勒岡州南部對大麻業來說，就如波爾多葡萄酒一樣。但本州正面臨兩方面的挑戰：一是受監管的行業產品過剩，價格和利潤大幅下降；二是非法種植大麻的農場數量激增。

每到大麻生長季節時，很多農場業主均被人接觸，給他們每年數萬元，有時甚至數十萬美元的租金出租。有農場業主表示，來者很多時都是帶著塞滿現金的背包來交易的。他們要求快速成交。

議員表示，如遇到有這樣的情況，業主應該知道有些不對勁。

傑克遜縣的警長西克勒表示，在警方突擊搜查非法種植的農場後，地主和非法種植疑犯都沒有拆除那些以廉價方式建造的溫室和廁所，以及清理垃圾，包括塑料和化學品。

警方稱，大約兩年前，本州理想的種植條件開始吸引來自墨西哥、俄羅斯和其他國家的犯罪團伙。數以千計的廉價溫室突然出現，警察不知所措，只鎖定了一小部分地點。這些農場的工人經常生活在骯髒的環境中並使用開放式廁所，有時他們的工資也會被剋扣。

由於警方持續不斷的突擊搜查，去年在全州查獲了100多噸非法大麻，自此之後，種植地點變得更小、更分散。

受到非法種植人士的恐嚇和環境被破壞的地主對該法案均表示讚賞。有地主表示至少讓更多地主知道出租農場作非法種植是錯誤的，並相信這項措施將有助遏制這趨勢。而倡導公眾乾淨用水的人士表示，政府終於理解到大型非法大麻場所造成的問題，並致力想辦法解決這問題。

地主德懷爾表示，在2021年，他農場附近的一個大型非法種植場，將流經他農場的一條小溪的水全部吸乾，溪流變成碎石路。除此之外，那些人又將垃圾、污水、化學品和其他廢物傾倒到溝渠、河岸區和溪流中。

在共和黨參議員於5月3日開始罷工之前，參議院已批准了這項措施，眾議院於5月31日以53票對3票通過法案，現正等待科泰克州長簽署成為法律後就立即生效。