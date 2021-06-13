俄勒岡州租客禁止驅逐令6月底到期 租客要在7月1日交租否則可能面臨驅趕

（本報綜述）在今早的每週例行新聞會中，州長特別提到本州的租客禁止驅逐令6月底到期，到7月1日，租客要按時付租，否則可能要面臨 驅趕。

對此不少社區機構和州立法者均表示關注，不希望過了6月30日就見到不少仍是無力付租的州民失去家園。 7月前的欠租，政府允許租客可2022 年 2 月之前償還，但他們必須支付 2021 年 7 月的租金。

其實，有數億美元的資金是準備給予需要幫助支付租金的州民的，但州政府似乎趕不及將這些救命錢交到需要的人手中。

Multifamily Northwest 執行董事伊姆斯表示，俄勒岡州應優先考慮需要幫助支付 7 月房租的人，以防止全州出現大規模的驅逐浪潮。 她說：既然有數億美放在一邊動也不動，但有人卻因此而被驅逐，這絕對是不合情理的情況。

需知道州政府和聯幫政府的撥款都是有期限的，州政府的房東賠償金將在6月30日前要用完；而聯邦政府預留給本州的緊急租金援助計劃的資金，必需在9 月30日用了最少65%，否則撥款就要交還美國財政部，再交給其它有需要的州份。

媒體透露，截至上週五，仍未有需要幫忙的租房者通過這計劃收到援助金，而政府官員亦無法保證能在在 7 月 1 日或資金截止日期前發放。

俄勒岡州住房和社區服務部（OHCS）因應對疫情，提供了以下的援助信息：

房東賠償基金 (LCF) 計劃

州政府的資金，需要在2021 年 6 月 30 日前用完。 您可以到https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Pages/landlord-compensation-fund.aspx網頁查閱。

俄勒岡州緊急租金援助計劃 (OERAP) 是美國財政部的一項聯邦租金援助計劃。 網上申請已在 5 月 19 日已開放，申請人可要求援助過去12 個月的欠租（從 2020 年 4 月開始）和最多 3 個月的預付租金以及到期的水電費等。 有需要的人士可到訪 www.OregonRentalAssistance.org 了解詳情。 該計劃必須在 2022 年 9 月 30 日之前全部用完，並在 2021 年 9 月 30 日之前用完 65% 的資源。

此外，週五州長佈朗宣布俄勒岡州的抵押止贖禁令將延長至 9 月，屆時未能支付房貸的，銀行有權收屋。