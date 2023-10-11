俄勒岡州確認51.61億美元稅收盈餘納稅人將獲得創紀錄性退稅

(本報綜述)俄勒岡州經濟分析辦公室確認，過去兩年間，俄勒岡州的財政收入出現超過51.61億美元的盈餘，這將觸發2023年出現創紀錄性的稅金返還。

此次稅收盈餘是該州歷史上最大的一筆，這筆錢將在2024年的時候通過填寫2023年的州個人所得稅申報表時以稅款抵免的形式返還給納稅人。稅款抵免的金額將根據納稅人在2022年的納稅情況計算。尚未提交2022年納稅申報表的納稅人，應該盡快提交，以便在提交2023年納稅申報表時獲得稅收抵免。

要計算自己可以獲得多少抵免額，可以進行如下計算：首先，找到您2022年OR-40稅表上的第22行，這一行是扣除任何稅款減免之前你應繳的稅款金額。然后，将这个数值乘以44.28％，即可獲得你的抵免額。這個百分比是由俄勒岡州經濟分析辦公室確定和認證的。那些已经获得其他州缴纳税款抵免的纳税人，在计算时，需要在计算退款之前从他们的税款责任中减去他们已经得到的抵免金额。

此外，納稅人還可以使用網路上的稅金計算器來確定稅款抵免額。要使用這個計算器，納稅人需要訪問https://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/，輸入本人姓名，社會安全號碼，以及2022年和2023年的報稅情況。

只要在2022年提交了稅款，並在減免之前需要支付稅款的納稅人，都有資格索取退稅。即使某些納稅人在2023年沒有法定的報稅義務，他們仍然需要提交2023年的報稅表以索取他們的抵免額。有關如何在相應表格上索取信用的詳細資訊將包含在2023年俄勒岡州個人所得稅申報表的說明中。

納稅人應該牢記的是，州政府可能會納稅人稅款抵免額的一部分或全部來支付該納稅人所欠的州債務，例如其他年度的稅款、兒童贍養費、法院罰款或學貸。納稅人還可以選擇將退稅額捐贈給俄勒岡州K-12公共教育的俄勒岡州學校基金。如有意願捐贈，則必須捐贈全部金額，且一旦捐贈完成，不可撤銷。

納稅人還可以選擇將退稅的一部分或全部捐贈給慈善檢查委員會批准的29家慈善機構。納稅人可以使用OR-DONATE表格指定退款的任何金額或全部金額用於慈善捐贈。

如果您有任何有關納稅或退稅的疑問，聯邦和俄勒岡州都提供免費的稅務準備服務。一些軟件公司為符合條件的納稅人提供免費的稅表填寫軟件使用。如有需要，可以訪問州稅務部網站，以充分利用軟件和免費稅務準備服務的信息。

有關更多息，可訪問俄勒岡州稅務部網站上的“俄勒岡退稅”信用頁面https://www.oregon.gov/dor/programs/individuals/Pages/Kicker.aspx。