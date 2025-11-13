俄勒岡州確認14億美元稅收盈餘　民眾有望獲退稅

（本報綜述）俄勒岡州經濟分析辦公室宣布，州政府在2023至2025財政年度期間出現超過14億1千萬美元稅收盈餘，依州法規定，將啟動「退稅回饋」（kicker credit）機制，於明年報稅時返還給納稅人。

根據州稅務局說明，這筆回饋金將在2026年申報2025年度州稅時自動體現在報稅表上。該金額不會以支票形式寄送，而是作為抵稅額度使用，增加退稅金額或減少應繳稅額。

符合資格的納稅人必須同時申報2024與2025年度州稅。退稅回饋金的計算方式為：以2024年度州稅申報表（Form OR-40）第24行的稅額為基準，乘以9.863%。

舉例來說，若納稅人2024年應繳州稅3,000美元，則可獲約296美元的退稅回饋。納稅人可透過州稅務局網站上的「What’s My Kicker?」線上工具輸入個人資料查詢具體金額。

稅務局提醒，若納稅人欠有州政府債務，例如過去年度稅款、法院罰金、子女撫養費或學貸，政府可直接從退稅回饋中扣抵。

此外，民眾可選擇將回饋金全額捐贈給「州立學校基金」（State School Fund），用於K-12公共教育；或透過Form OR-DONATE表格，將部分或全部金額捐給州政府核准的29家慈善機構。

州稅務局預計將於2026年1月宣布2025年度報稅開放日期，並繼續提供免費電子報稅系統「Direct File Oregon」。官方建議，納稅人使用電子報稅並選擇直接入帳（Direct Deposit），將能最迅速地收到退稅回饋金。