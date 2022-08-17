俄勒岡州發現首例猴痘兒科病例

（本報綜述）州衛生官員周三表示，本州發現首宗兒童感染猴痘的病例，並指這宗病例與上月確診的一名感染猴痘的成年人有關，並強調這名兒童並不是在學校、托兒所或其他社區環境中感染病毒的。

該名兒童於 8 月 11 日接受了病毒檢測，衛生官員在8 月 15 日獲得確診結果。為了保護患者的隱私，州衛生局並沒有公佈有關患者的其他信息。俄勒岡州一直在進行病例調查和接觸者追踪，以確定是否有任何其他接觸。

迄今為止，俄勒岡州已出現了 116 例確診或懷疑確診猴痘病例，其中 112 例為男性，4 例為女性。 在全國範圍內，約有 12,700 例病例，全球約有 38,000 例。

俄勒岡州一半以上的病例發生在麥魯瑪縣，萊恩縣和華盛頓縣也有，卡加瑪士縣、哥倫比亞縣、馬里恩縣和庫斯（Coos）縣亦有幾個病例。

今次的病例是全國少數兒童猴痘感染病例之一。 美國衛生官員上個月宣布了前兩例此類病例，並表示兒童可能通過家庭傳播感染了病毒。

俄勒岡州兒科感染的消息傳出之際，父母正準備在幾週後將孩子送回學校，但衛生官員西德林格表示，猴痘在學校傳播的風險非常低。他說：“猴痘不是新冠病，“除非您與感染者進行長時間、密切的皮膚接觸，否則這種病毒不會輕易傳播。”

根據州衛生局 的說法，猴痘症狀有時可能包括發燒、淋巴結腫大、發冷、頭痛、肌肉酸痛和疲勞，但普遍的症狀是皮疹或潰瘍，會影響面部、手臂、腿部和身體以及生殖器和 肛門。

皮疹最初看起來像一個丘疹，下面有一片紅色的皮膚。 然後它們通常會結痂，並會在兩到四個星期內癒合。

另外，有報導指已出現首例人狗傳播的病例，一隻四歲的灰狗在其主人出現猴痘症狀近兩周後感染。

美國疾病控制和預防中心（CDC）上周五即更新指南，稱由于猴痘可以通過密切接觸傳播，因此，檢測呈陽性的人在擁抱或撫摸動物時應小心。寵物也可能通過患者使用的毯子或其他家居用品感染病毒，如果寵物似乎感染了，主人應該聯系獸醫。

CDC8月12日在其網站上發表的一份聲明中說，“與有症狀猴痘患者密切接觸過的寵物應隔離21天，遠離其他動物和人”，“被感染的人不應該照顧寵物。”