俄勒岡州獲11億美元醫療補助金

周三，俄勒岡州布朗州長連同聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）的官員，宣佈俄勒岡州的Medicaid計劃，獲聯邦批准成為全國第一個將醫療補助資金用在跟氣候相關的健康需求的州。並獲得11億美元的新聯邦資金來進行這個全國首個試點改革。

官員們說，根據新的豁免改革，俄勒岡州是美國第一個獲得聯邦批准為6歲以下兒童提供持續健康保險的州。此外，所有6歲及以上的俄勒岡健康計劃成員將有兩年的連續OHP註冊，確保覆蓋範圍和持續獲得健康、牙科和行為護理。同時亦將擴大某些食品援助和住房支持的與健康相關的社會需求範圍。

官員們表示，這項豁免將使俄勒岡州成為全國第一個將醫療補助資金用於與氣候相關的健康需求的州。

布朗州長表示，我們必需要走出傳統的框架，採取真正能幫助有需要的人，特必是那些正經歷複雜挑戰的人。今次經聯邦核准後，本州將全面採取創新的方式來解決與健康相關的社會需求——例如住房、營養和對極端氣候事件的支援等，藉此縮窄社會公平的差距。

布朗州長說：“這項變革性協議

為我們的醫療保健系統注入新資源，幫助俄勒岡州的家庭和社區應對那些可破壞良好健康和生活質量的住房和糧食不安全問題。我感謝拜登政府的伙伴關係和他們的支持，讓俄勒岡州再次在促進州民的健康和福祉方面取得新進展。”