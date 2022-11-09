俄勒岡州獲聯邦撥款4,840萬元幫助州民今個寒冬支付能源費

（本報綜述）上周三，拜登政府宣佈將撥款135億元，幫助美國低收入家庭降低今年冬天的取暖費用，而俄勒岡州可獲分配4,840萬元。

根據美國能源資訊署在10月份預計，由於燃料價格飆升和天氣變冷，美國消費者今年冬天的取暖費用將比去年增加28%。

白宮表示，新的資金將幫助美國人支付取暖費用和未支付的公用事業賬單，以及家庭能源設備的維修，這將有助於降低他們的能源成本。此外，能源部將從《降低通脹法》中撥出90億元資金，支持多達160萬戶家庭升級住房，以降低能源支出。

周四，本州的眾議員博納米奇（Suzanne Bonamici）、德法齊奧（Peter DeFazio）和爵布盧梅瑙爾（Earl Blumenauer），以及參議員懷登（Ron Wyden）和 ·默克利（Jeff Merkley）發聯合聲明，稱這筆資金除了支付家庭供暖費用和拖欠的水電費外，還會幫助有需要的家庭進行節能維修工程， 有助降低他們的冷暖氣費用。

有需要的人士可到低收入家居能源補助計劃(LIHEAP)的網址申請或了解詳情，liheap.acf.hhs.gov/search-tool/，網頁內可選擇中文，或撥電：1-866-674-6327。