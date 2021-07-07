俄勒岡州氣溫30年來升了3度

（本報綜述）根據美聯社最新一份對聯邦數據的分析，俄勒岡州自1990年以來，日間的氣溫平均已上升了華氏3度。

美國國家海洋和大氣管理局的數據顯示，過去30年來，全國各地白天和夜間都在變暖，只是有些州升溫比較快，而俄勒岡州則接近榜首。

美聯社發現，所有日間氣溫升高幅度最大的州都在西部，加州、內華達州和新墨西哥州位居榜首，上升了3.3度。科羅拉多州和猶他州與俄勒岡州並列第四。

現時各州在6、7、8月間的溫度比1990年時升高了3度，其中太平洋西北部的升幅是東南沿岸的2倍。也就是在這樣的背景下，俄勒岡州波特蘭今夏錄得了116度的高溫紀錄，竟然比德州的達拉斯還要熱。

大氣與環境研究專家科恩表示，波特蘭這次的現象也許屬不尋常，但也與歷年來的趨勢吻合，而且熱浪似乎不會消退。全國大氣研究中心的專家米爾表示，這個現象不但出現在美國，連加拿大西部甚至西伯利亞今年也熱得反常。

科學家普遍相信，情況和人類導致溫室效應惡化有關，主要涉及2個原因。首先氣候變遷擾亂了全球的高速氣流（jet stream）流動。這種氣流形成的風帶從西往東，會把西岸的熱量帶往東部，然而氣流被擾後，熱浪的高壓脊更多留在西岸，造成了所謂的「熱蓋現象」（heat dome），今次波特蘭的情況就是「熱蓋現象」。第二個原因與水有關。西部的海水溫度上升，再加上水蒸氣形成溫室效應，情況於是變本加厲。

與此同時，東岸沒有高速氣流平衡氣候，低壓槽越來越頻繁，這個現象容易帶來雨水，因此區內悶熱之餘也變得潮濕，其中新澤西、德拉瓦州的晚間最低氣溫上升了3度。緊隨其後的是加州、馬里蘭州、亞利桑那州、內華達州和新墨西哥州，平均夜間最低氣溫也上升了2.7度。

專家說，夜間最低氣溫對人體健康很重要，因為身體需要從白天的高溫中恢復過來。