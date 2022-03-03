俄勒岡州有數百萬元資助業主 可惜合資格的少之又少

（本報綜述）由疫情開始以來，政府一直在援助和照顧租客，令到近兩年來，業主在沒有租收的情況都不能趕走住客。

政府頒佈的禁止驅逐住客令，確實是阻止了一場租客被逐的危機，3月起這命令已屆滿，而叫苦連天的業主們已被推到臨屆點。

俄勒岡州出租房屋聯盟的執行董事加西亞說：”很多擁有出租獨立屋的小房東都說，他們已無法可施，被迫要將物業賣掉。”

俄勒岡州出租房屋聯盟在這場疫情期間，幫助過不少房東。在某些情況下，房東們已有好幾個月沒有收到租金了。沒有政府的幫助或未能盡快收回被拖欠的租金，除了賣屋，房東實在沒有其它的選擇。

州政府在上年12月的特別議會中通過撥款1,000萬元到房東保證基金內，加上原有的500萬元，共有1,500萬元是用作援助收不到房租的房東們。負責分發援助金的機構Home Forward 表示，至今發出的房東援助金只有120萬元，不到總數的10%。

Home Forward的政策和規劃主管沃爾夫向媒體表示，這個援助項目的主要要求是：房東為未能付租的房客提供一個安全港，意思是雖然房客沒租交，但房東不會因此而驅趕房客。而要確定申請援助的房東是否真正符合條件是最困難的。

要符合資格，房東必須具備以下條件：

－租客是住在俄勒岡州的；

－由租客提出需要安全港；

在安全港期間房東收不到租金。

已申請援助的租客，他們的安全港期是到今年6月30日，房東在為未知到欠租的確實數目前，他們是不可以申請援助的。沃爾夫表示：這援助項目雖然未能為房東解決所有有關的問題，但對那些合資格的房東來說，這是一個很好的援助。

欲了解更多有關這項援助，請查閱房東保證基金（Landlord Guarantee Program）網址：www.oregonlgp.org。

本州的禁止驅逐住客令已於2月底屆滿，由3月1日起，房東就可以向租客追討由2020年4月至2021年6月的欠租，除非租客已提出租金援助申請，並正處於安全港期間。州政府提供的租客援助金仍接受申請，這表示，未有能力付租的房客仍可提出申請，並在6月30日留在安全港期。