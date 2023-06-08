俄勒岡州更改犯了偏見罪的保釋政策

（本報綜述）俄勒岡州首席大法官梅根·弗林(Meagan Flynn) 週二簽署了一項命令，要求將犯下嚴重的種族仇視暴力案的人，在未出席庭審之前，一律不能保釋。法例即日生效。

去年夏天，男子凱斯特森，因涉嫌在河邊Eastbank Esplanade襲擊一個日本家庭而被捕，雖然被控一級種族仇視暴力罪，但幾小時後即被獲准保釋外出候審，事件令到很多民眾感到憤怒。

根據警方的消息，凱斯特森在河邊騎自行車時，毆打一個日本家庭的父親和他的5歲女兒，經調查後，警方發現他與最少涉及三宗種族主義襲擊事件。

凱斯特森被釋放的當天,剛好是新保釋條例實施的前一天。新的條例由2022年7月1日生效，要求犯有嚴重罪行，包括暴力重罪、性犯罪和家庭暴力等——在出庭前不會被釋放。但偏見犯罪卻不在該名單上。

事件引起民憤後，波特蘭市長泰德·惠勒要求對刑事司法制度進行全面審查。本市多個亞裔團體、檢察官和受害人聯手者推動改變全州政策，不讓犯下這罪行的人獲得保釋外出，阻止他們可立即重回街上再犯罪。

根據法庭記錄，凱斯特森目前仍被拘留，但他的案件被推遲，因為他拒絕接受心理健康評估，也不會出庭進行聽證會。

首席大法官弗林修改審前釋放指南的命令立即生效，每個縣的巡迴法院必須在7月1日之前更新自己的政策。

本市一名亞裔律師Kodachi說：“法院終於認識到偏見犯罪是嚴重的，並且對整個社區構成嚴重威脅。”